США нашли для санкций еще четыре цели

Бойцы Народной милиции ДНР передвигаются по окопу между позициями на западной окраине Донецка на линии соприкосновения

Власти США готовят финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», утверждает газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что такое решение подчеркивает сомнения в американском правительстве относительно введения прямых ограничений в отношении руководства РФ.

Белый дом надеется оказать «дипломатическое давление на Россию» с помощью санкций против «пророссийских сепаратистов на Украине», написала во вторник, 18 января, газета The Wall Street Journal.

Ожидается, что рестрикции введут в отношении четырех физических лиц. Официально об ограничительных мерах объявят 20 января.

Подобное решение подчеркивает «некоторую нерешительность» американского правительства в вопросе введения прямых санкций против руководства РФ в случае эскалации на Украине, отмечает газета.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Блинкен едет в Киев и Женеву

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а 20 января он будет в Берлине. В столице ФРГ он проведет переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

21 января, то есть на следующий день после ожидаемого объявления о предполагаемых санкциях, Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве для продолжения дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности.

Как пытаются повлиять на Россию

США считают, что возможность остановки проекта трубопровода «Северный поток — 2» является действенным рычагом влияния на Россию в контексте ситуации вокруг Украины, заявила, в свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее спросили, имеют ли США гарантии от правительства ФРГ, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» РФ на Украину. Псаки обратила внимание на то, что сертификация трубопровода на данный момент и так остановлена.

«И мы продолжаем считать, что остановка трубопровода «Северный поток — 2» является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию в настоящий момент», — утверждает она.

Псаки также попросили прокомментировать сообщения о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай ее «вторжения» на Украину.

«Ни один вариант не исключен», — заключила представитель Белого дома.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».