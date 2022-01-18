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В США назвали «остановку» «Северного потока — 2» действенным рычагом влияния на Россию

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Global Look Press

США считают, что возможность «остановки» газопровода «Северный поток — 2» является действенным рычагом влияния на Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее сообщалось, что представители демократической партии сената США оказались в «неудобном» положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2»: либо выступить против президента США Джо Байдена, либо проголосовать против санкций.

Голосование должно стать частью сделки по утверждению номинаций Байдена на посты в Госдепе. Республиканцы обещали тормозить утверждение номинантов в том случае, если против газопровода не будут введены санкции.

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