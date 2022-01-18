Wall Street Journal: США готовят санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»

США готовятся ввести финансовые санкции в отношении «пророссийских сепаратистов на Украине», пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, в Белом доме полагают, что благодаря подобному решению удастся оказать дипломатическое давление на Россию. В американской администрации считают, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам, а официально о санкциях объявят в четверг.

Накануне высокопоставленный представитель Госдепартамента подтвердила, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с его российским коллегой Сергеем Лавровым состоится 21 января в Женеве.

Встреча состоится после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве. Представитель Госдепа подчеркнула, что предстоящая встреча является свидетельством того, что «дипломатия еще жива» в отношении кризиса вокруг Украины.