«Претензий больше нет»: как кризис в Казахстане меняет статус ОДКБ

Лидеры стран ОДКБ на онлайн-встрече 10 января обсудили миротворческую миссию организации в Казахстане. Операция в центральноазиатской республике стала первой реальной для организации и повысила ее статус, считают эксперты, что в дальнейшем способно привести к расширению состава стран-участниц. Как операция в Казахстане может повлиять на будущее ОДКБ — в материале «Газеты.Ru».

Первый онлайн-саммит ОДКБ с момента начала миротворческой миссии в Казахстане был посвящен промежуточным итогам введения контингентов Армении, Белоруссии, России, Киргизии и Таджикистана на территорию республики. В рамках встречи главы государств отдельно дали свою оценку событиям в стране – члене организации.

Так, президент России Владимир Путин заявил, что

угроза государственности в Казахстане была вызвана не стихийными митингами из-за цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались внутренние и внешние силы.

«Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели <…> Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент [Казахстана] сказал, очевидно, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом», — указал российский лидер.

По словам Путина, события в Казахстане — это не первая и далеко не последняя попытка вмешаться в дела стран ОДКБ извне, поэтому необходимо подумать о совершенствовании процедур принятия решений относительно использования совместных сил. В таких условиях президент России призвал поручить секретарям советов безопасности государств организации представить предложения по совместному отражению попыток внешнего вмешательства.

Схожей линии придерживался и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В своем выступлении он рассказал о координации агрессии одновременно в 11 городах республики из одного центра. По его мнению, террористы попытались захватить власть в Казахстане, но прибытие миротворцев ОДКБ позволило их остановить.

«В определенный момент события в Казахстане приобрели критический характер, Алма-Аты и 9 областных центров оказались в руках террористов. Боевики отказались от планов захвата резиденции президента Казахстана, узнав о прибытии миротворцев ОДКБ», — сказал Токаев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также указал на террористическую угрозу, заявив о скоплении желающих «взорвать ситуацию» вокруг стран Центральной Азии. По его словам, речь идет о международных террористах, которые скопились у границ региона.

«Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь (все), простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды (террористов) уже брошены на Узбекистан»,

— добавил Лукашенко, также призвав оказать поддержку Таджикистану.

Что изменила операция ОДКБ

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане стартовала 6 января, операция была организована по обращению руководства республики, столкнувшегося с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в начале года. На данный момент в стране находится 2030 миротворцев и 250 единиц техники. При этом сроки завершения миссии остаются открытыми — как заявил Путин, контингент будет выведен после выполнения поставленной задачи.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся, что

сама операция определенно повысила статус организации в регионе, учитывая прошлую критику ОДКБ за отсутствие реакции на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном или смену власти в Киргизии.

Так, профессор НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев отметил, что ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан — это первая официальная и реальная операция ОДКБ за всю историю ее существования и, по сути, оправдание создания миротворческого потенциала в рамках этой структуры.

«До этого операций, связанных с реальным вводом войск в какой-то сложной ситуации, еще не было. Можно говорить об усилении статуса организации за счет этого, но тут есть сложность в очень большой асимметрии ее членов.

ОДКБ во многом центрирована на России, поэтому тут можно, скорее всего, говорить о повышении роли Москвы в Центральной Азии и повышении роли организации Договора о коллективной безопасности в российской политике, поскольку Россия впервые реально использует ОДКБ как свой инструмент.

Однако, что касается самой организации, то вторым сильным членом в ней являлся Казахстан, но в этот раз он и оказался реципиентом помощи. Остальные страны — Белоруссия, Армения, Кыргызстан и Таджикистан, — заведомо слабее пары Россия-Казахстан», — считает эксперт.

В то же время руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что претензии, которые предъявлялись к ОДКБ, по поводу ее некой нерасторопности и неспособности адекватно реагировать на вызовы наподобие смены власти в Киргизии или карабахского конфликта теперь дезавуированы.

«Ввод миротворческих сил в Казахстан показал, что организация способна действовать. Если разбирать высадку военных, то все прошло как минимум на твердую четверку или даже на пятерку с минусом. По сути, ОДКБ показала себя как хорошо работающая система, с которой как минимум не стоит вступать в конфронтацию,

а как максимум стоит сотрудничать и использовать ее возможности и перспективы», — отметил эксперт.

Что ждет организацию

Саммит ОДКБ показал, что стороны настроены на совершенствование организации, в том числе по линии противодействия террористическим угрозам.

По мнению Андрея Грозина из Института стран СНГ,

не исключено расширение списка членов ОДКБ, в частности, за счет возвращения прошлых членов объединения, таких как Узбекистан и Азербайджан. По его словам, Ташкент к этому может подтолкнуть ухудшение ситуации в регионе, а Баку — усталость от взаимодействия с Турцией.

«Узбекистан может присоединиться вновь, поскольку страна в конечном итоге может оказаться в одиночестве посреди пустого выжженного поля, по которому будут бегать мародеры с оружием и подрывать основы государственного суверенитета. А Баку, вероятно, постепенно начинает тяготить излишняя доминирующая роль Анкары. В такой ситуации присоединение к ОДКБ было бы вполне логичным для азербайджанской стороны, так как с ее помощью она сможет подешевле покупать российское оружие и решать серьезные вопросы вроде боевого слаживания и развертывания сил», — добавил эксперт.

При этом Грозин также допустил, что в ближайшее время стоит ожидать укрепления внутреннего сотрудничества между странами ОДКБ, в частности, государства – старожилы организации, в том числе Казахстан, могут серьезно повысить и пересмотреть свои рамки участия в структуре в сторону их усиления и повышения.

С точки зрения Андрея Казанцева из НИУ ВШЭ, возвращение в ОДКБ Узбекистана и тем более Азербайджана все же маловероятно. По его мнению, Баку точно не сможет вернуться из-за наличия в организации Армении.

«К тому же в азербайджанской прессе и соцсетях введение войск организации в Казахстан подвергли большой критике с позиции тюркской солидарности. Узбекистан же заинтересован в сотрудничестве с ОДКБ в основном на афганском направлении. В стране своя достаточно сильная армия и традиционно внутренние проблемы они решают самостоятельно»,

— резюмировал эксперт.