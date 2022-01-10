«Введение войск ОДКБ взбесило весь Запад»

К протестам в Казахстане причастны иностранные силы, которые хотели ухудшить ситуацию в соседней с Россией стране перед переговорами Москвы и США, заявил Ермухамет Ертысбаев, бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. То, что страны ОДКБ, в том числе Россия, согласились отправить своих миротворцев в Казахстан для подавления беспорядков, по его мнению, «взбесило весь Запад». Ранее в Вашингтоне усомнились, что просьба казахстанских властей к союзникам о подобной помощи обоснована, и потребовали разъяснений от Нур-Султана.

У Европейского союза (ЕС) и США есть большой интерес к Казахстану из-за его полезных ископаемых, особенно нефти и газа, пояснил Ертысбаев в интервью РИА «Новости». Он уточнил, что ЕС и США уже инвестировали в республику $376 млрд, большая часть денег пошла именно в углеводородный сектор.

Дестабилизировать обстановку в стране, по его мнению, за рубежом решили, чтобы усложнить обстановку «в тылу» у России.

«Введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <…> это вне всякого сомнения <…>. Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России, потому что Россия начинает на следующей неделе жесткие переговоры с Соединенными Штатами Америки, НАТО»,

— пояснил экс-советник президента.

По его оценке, если бы в Казахстане «поселился хаос», в страну бы «хлынули десятки тысяч террористов со всего мира». В том числе из скрытых террористических ячеек исламистов в Центральной Азии. «Исламизация Центральной Азии за 30 лет достигла чудовищных размеров», — отметил Ертысбаев.

Он добавил, что таким образом Казахстан оказался бы в опасной ситуации и власти республики правильно сделали, что обратились к странам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) за помощью. По мнению бывшего советника, таким образом Казахстан смог показать международному терроризму, что находится не в одиночестве, а в сильном военно-политическом союзе.

Почему миротворцы пришли в Казахстан

В Казахстане миротворцев ОДКБ задействуют впервые с момента создания этих сил в 2009 году. О вводе миротворцев попросил 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что в беспорядках в стране участвуют «международные банды», которые прошли серьезную подготовку за рубежом.

«Их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — объявил он во время срочного ночного совещания Совета безопасности Казахстана.

Токаев отметил, что беспорядки подрывают целостность государства. Он также пояснил, что обязан защитить граждан страны, которые просят властей о помощи.

В течение ночи с 5 на 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ согласился помочь Казахстану. Премьер Армении Никол Пашинян, который сейчас является председателем Совета, пояснил, что организация приняла решению в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности. Она предполагает коллективную помощь, включая военную, если «одно из государств-участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету)». Пашинян подчеркнул, что беспорядки в Казахстане угрожают национальной безопасности и суверенитету страны и вызваны, «в том числе, вмешательством извне».

Свою готовность участвовать в операции поочередно подтвердили все члены ОДКБ (кроме самого Казахстана): Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. Первые миротворцы из России прилетели в Казахстан уже 6 января, Россия перебросила на помощь союзнику десантников из Ульяновска и Иванова вместе со штатной военной техникой.

Российские военные самолеты перевозили не только отечественные силы, но и подразделения союзников. Спустя несколько дней, к 8 января в Казахстан прибыли военнослужащие всех стран ОДКБ. К 9 января развертывание миротворцев в Казахстане было завершено.

Что касается российских сил, Минобороны России поясняло, что они не участвуют непосредственно в подавлении беспорядков. Российские миротворцы охраняют важные объекты, например аэропорт Алма-Аты, социальную инфраструктуру.

Глава комитета Госдумы РФ по СНГ Леонид Калашников также уточнял, что миротворцы ОДКБ в принципе не будут участвовать в столкновениях с бунтовщиками. Их задача — охрана военной инфраструктуры и прочих объектов, а «с бандами будут разбираться сами местные силовики». Позже государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин подтвердил, что миротворцы ОДКБ занимаются в Казахстане только охраной.

Как долго миротворцы пробудут в Казахстане, точно не определено. Руководитель контингента миротворцев ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сказал лишь, что они останутся в республике, пока обстановка полностью не успокоится.

Как на Западе отреагировали на ввод миротворцев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока использование миротворцев ОДКБ в Казахстане вызывает у Вашингтона сомнения. «У нас есть вопросы по поводу сути обращения [Казахстана в ОДКБ]. Был ли запрос обоснованным? Мы пока этого не знаем», — указала она 6 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 января предостерег Казахстан о последствиях допуска российских военных на свою территорию. «Один урок из истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — отметил Блинкен.

Позже, 9 января он заявил, что США все еще ждут разъяснений от Казахстана по поводу ввода миротворцев. «У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — сказал он.

В ЕС на ввод миротворцев ОДКБ отреагировали более сдержанно. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 6 января указал, что иностранные военные прибыли с согласия властей Казахстана. «Мы ожидаем, что присутствие иностранных сил не будет подрывать независимость Казахстана. Поскольку сейчас речь идет о выполнении соглашения между независимыми государствами, нам нечего сказать. Но в любом случае, присутствие иностранных войск на территории другого государства – это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью», — пояснил он.

В то же время Боррель сообщил, что «внешняя военная помощь вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать».

Реакция Москвы

МИД России назвал хамством слова госсекретаря США о том, что русских может быть сложно «заставить уйти» из чужой страны.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане. <…> Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — сообщила в ответ официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ввод российских миротворцев в Казахстан является легитимным решением.