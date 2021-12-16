Шольц считает верным решением высылку российских дипломатов из Германии

Олаф Шольц прибыл в четверг на саммит ЕС. Канцлер Германии, по данным Der Spiegel, намерен убедить союзников принять заявление, осуждающее действия России в ситуации с убийством в Берлине воевавшего в Чечне экс-боевика Зелимхана Хангошвили. Немецкий суд признал виновным в преступлении россиянина, якобы действовавшего по поручению госструктур РФ. Из Берлина были высланы двое российских дипломатов.

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Этот вердикт является «ясным свидетельством того, что произошли плохие вещи», указал глава немецкого правительства 16 декабря.

Германия дала четкий ответ на это, выслав двух российских дипломатов, напомнил он.

Как пишет Der Spiegel, прибывший в четверг на саммит ЕС канцлер намерен «склонить глав государств и правительств к принятию общего заявления с осуждением действий России в ситуации вокруг убийства Хангошвили». По данным источников издания, в этом документе Евросоюз якобы может также пригрозить Москве новыми санкциями.

«По поручению госструктур РФ»

15 декабря Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено «по поручению госструктур РФ».

Комментируя приговор, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает это преступление «нарушением права и суверенитета», и сообщила о объявлении двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

«Приговор по делу об убийстве в парке Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД дала на это ясный ответ», — отметил Шольц.

«Хангошвили нес ответственность за гибель людей»

Дело рассматривалось с 7 октября 2020 года. Суд признал россиянина виновным в убийстве и незаконном ношении оружия, а также отметил особую тяжесть содеянного.

В то же время судья указал на то, что «нет сомнения, что Хангошвили нес ответственность за гибель людей» во время участия в военных действиях на стороне чеченских боевиков.

Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя — Вадим Красиков — ему неизвестно. Россиянин сообщил, что родился в Иркутске, живет в Брянске, является инженером по профессии.

Суть дела

Суд уверен, что обвиняемый не мог действовать без поддержки посторонних лиц. «Без сообщников такое невозможно было бы осуществить. Преступление было тщательно подготовлено находившимися в Берлине помощниками», — констатировал судья.

Как утверждают в инстанции, обвиняемый является офицером ФСБ России и якобы причастен к другим заказным убийствам за пределами ФРГ.

Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года. По версии обвинения, предполагаемый гражданин РФ Вадим К. подъехал к 40-летней жертве на велосипеде и произвел два выстрела.

Далее он переоделся и попытался избавиться от улик — выкинуть их в реку Шпрее, но был задержан на пути к станции городской электрички «Бельвю» после того, как в полицию поступили звонки от свидетелей.

Как отреагировали в Москве

Россия категорически не согласна с вынесенным в Германии решением по делу, связанным с убийством Хангошвили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что высылка Берлином российских дипломатов является неприятным эпизодом в отношениях России и Германии, но это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом России Владимиром Путиным и Шольцем.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Москва глубоко разочарована решением германских властей о высылке двух дипломатов и даст адекватный ответ.

«Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З. Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур», — прокомментировали ситуацию в ведомстве, добавив, что считают приговор «предельно необъективным».

По мнению российской стороны, решение суда «носит характер явного политического заказа».