Шольц отреагировал на решение МИД ФРГ выслать российских дипломатов из Берлина

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Германии.

«Приговор по делу об убийстве в [парке] Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] дала на это ясный ответ», — сказал немецкий лидер по прибытии на саммит Европейского союза.

Ранее стало известно, что МИД ФРГ выслал двух российских дипломатов после того, как суд в Берлине приговорил гражданина РФ к пожизненному заключению за убийство бывшего террориста, члена одного из чеченских бандформирований. Его застрелили в Берлине в 2019 году. По версии обвинения, подозреваемый был связан с ФСБ и выполнял заказ российских властей. Москва считает обвинения абсурдными, а убитого – террористом и сепаратистом.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что убийство в Берлине нарушило не только законы страны, но и ее суверенитет. Дипломат предупредила, что это значительно осложнит отношения между ФРГ и РФ.