Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
YouTube заблокировал новый канал RT DE в первый день запуска 12:45
В Кремле оценили влияние высылки российских дипломатов из ФРГ... 12:45
В Кремле оценили перспективу новой встречи Путина и Байдена до конца года 12:45
В Кремле прокомментировали рост инфляционных ожиданий россиян 12:44
Марсоход Perseverance понял, что ездит по лаве 12:38
В Сургуте кондуктор высадила из автобуса ребенка с ДЦП 12:31
Попова дала прогноз по коронавирусным ограничениям на новогодние праздники 12:31
Американский журналист рассказал, без чего Косторная не продержится у Тутберидзе 12:31
«Инфантил и лох»: Водонаева раскритиковала Аффлека за слова о бывшей... 12:29
В Совфеде объяснили, как правильно повышать пенсии 12:26

Шольц отреагировал на решение МИД ФРГ выслать российских дипломатов из Берлина

Шольц назвал правильным решение МИД ФРГ о высылке из Берлина двух российских дипломатов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Германии.

«Приговор по делу об убийстве в [парке] Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] дала на это ясный ответ», — сказал немецкий лидер по прибытии на саммит Европейского союза.

Ранее стало известно, что МИД ФРГ выслал двух российских дипломатов после того, как суд в Берлине приговорил гражданина РФ к пожизненному заключению за убийство бывшего террориста, члена одного из чеченских бандформирований. Его застрелили в Берлине в 2019 году. По версии обвинения, подозреваемый был связан с ФСБ и выполнял заказ российских властей. Москва считает обвинения абсурдными, а убитого – террористом и сепаратистом.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что убийство в Берлине нарушило не только законы страны, но и ее суверенитет. Дипломат предупредила, что это значительно осложнит отношения между ФРГ и РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть