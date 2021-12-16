МИД РФ ответил на обвинения Германии в причастности России к убийству Хангошвили

Министерство иностранных дел России ответило на заявления властей Германии о причастности российских государственных структур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Официальное заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З. Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур», — подчеркнули в МИДе.

В министерстве также добавили, что Москва считает приговор, вынесенный германским судом гражданину России, «предельно необъективным». По мнению российской стороны, решение суда «носит характер явного политического заказа».

15 декабря высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве Хангошвили в берлинском парке в 2019 году. После этого Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине. Новый канцлер Германии Олаф Шольц назвал решение о высылке дипломатов правильным.