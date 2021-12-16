Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Устроивший стрельбу в московском МФЦ потребовал показать ему тела жертв 14:19
Германия отложила принятие решения по «Северному потоку-2»... 14:09
Депутат Рашкин пожаловался на наложенные на него ограничения по делу... 14:09
Врачи рассказали, кто не может восстановиться после COVID-19 больше года 14:09
Зеленский выступил против войны с Россией 14:08
Губерниев о Кузнецове: он баловался по полной, а расплачивается национальная... 14:07
В Нидерландах депутат попал в скандал за сравнение вакцинации... 14:05
Медик рассказала о риске приступов удушья от домашних роутеров 14:04
Защита Эдварда Била не считает отмененный приговор по делу о ДТП чрезмерно... 14:03
В ВОЗ назвали предварительную дату одобрения вакцины «Спутник V» 14:02

МИД РФ ответил на обвинения Германии в причастности России к убийству Хангошвили

МИД России отверг обвинения в причастности Москвы к убийству Хангошвили

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России ответило на заявления властей Германии о причастности российских государственных структур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Официальное заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З. Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур», — подчеркнули в МИДе.

В министерстве также добавили, что Москва считает приговор, вынесенный германским судом гражданину России, «предельно необъективным». По мнению российской стороны, решение суда «носит характер явного политического заказа».

15 декабря высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве Хангошвили в берлинском парке в 2019 году. После этого Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине. Новый канцлер Германии Олаф Шольц назвал решение о высылке дипломатов правильным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть