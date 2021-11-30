Путин поручил выработать план действий в связи с новым штаммом коронавируса

Российский президент во вторник выступил на заседании инвестфорума «Россия зовет!». Он отметил ускорение роста цен в России, пояснив, что продукты дорожают во всем мире, на ситуацию влияет много внешних факторов. В нашей стране продовольственная инфляция с начала 2021 года составила около 10%, уточнил Владимир Путин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин поручил кабмину за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом глава государства рассказал во вторник, 30 ноября.

«Я прошу правительство в недельный срок — сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства РФ — подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса, вместе с тем учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции», — заявил он, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Российский лидер назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации важной мерой в борьбе с пандемией. «Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества, имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса», — отметил он.

Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих стран мира, станет основой для более активных совместных действий, полагает Путин.

Рост цен ускоряется

Кроме того, российский президент отметил ускорение роста цен в России.

Он добавил, что продовольствие дорожает во всем мире, это ощущается и в нашей стране — рост потребительских цен во многом под влиянием внешних факторов ускорился.

Такая ситуация вызвана, по его словам, целым комплексом причин. В частности, цепочки поставок оказались разорваны. Рост бюджетных дефицитов и глобальные инфляционные риски при этом сохраняются.

«Нужно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение», — указал Путин. Продовольственная инфляция в России с начала года составила около 10%, уточнил он.

«Понимаем, что ряд граждан, по определенным группам разбитые, с низкими доходами все-таки от продовольственной инфляции, которая уже выше, чем общая инфляция, где-то под 10%, испытывают трудности. Соответствующим образом будем выстраивать свою политику», — добавил глава государства.

Ранее помощник президента Максим Орешкин назвал три сценария, как новый штамм коронавируса может повлиять на всю мировую экономическую систему, отметив нынешнюю неопределенность на рынках.

Первый вариант предполагает, что вирус будет распространяться очень быстро и общество «начнет переживать» все ранее введенные ограничительные меры. Второй сценарий — «ложная тревога». По оценкам Орешкина, новые штаммы появлялись и ранее, и о них быстро забывали. Третий — «позитивный», он предполагает, что заражение новым штаммом не будет сопровождаться тяжелым протеканием болезни.

Сколько тратят россияне на еду

С 22 по 28 ноября индекс недельного среднего чека увеличился на 1% по сравнению с предшествующими семью днями. Средняя стоимость одной покупки россиянина составила 683 рубля, следует из данных компании «Ромир».

В то же время в годовом выражении недельный средний чек вырос на 12% (71 рубль).

По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (632 рубля) чек показывает рост на 8% или 51 рубль.