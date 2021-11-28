В Совфеде предположили, кто мог привезти омикрон-вариант коронавируса в Россию

Российские туристы, побывавшие в Египте, могли привезти новый африканский штамм коронавируса, который ученые обнаружили в Ботсване и ЮАР. Такое мнение выразил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Он указал, что в России «достаточно мягкий» контроль за въезжающими из-за рубежа, а также призвал временно приостановить авиасообщение с Египтом. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что по состоянию на 28 ноября «омикрон» в нашей стране не обнаружен, но новый штамм требует немедленного изучения.

Африканский штамм коронавируса «омикрон», вероятно, уже есть в России, а источником его распространения могут быть побывавшие в Египте туристы, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Его слова в воскресенье, 28 ноября, приводит РИА «Новости».

«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — полагает он.

Круглый призвал закрыть авиасообщение с Египтом, пока омикрон-вариант не будет изучен.

По его мнению, за приезжающими из арабской республики в любом случае «нужно устанавливать медицинское наблюдение». Сенатор отметил, что в России «достаточно мягкий» контроль за въезжающими из-за рубежа. Он также привел оценки экспертов, согласно которым вакцинация поможет смягчить действие омикрон-штамма.

В то же время Круглый не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 «может представлять угрозу даже для привитых».

В свою очередь, глава научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» в России на сегодняшний день не обнаружен.

«По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен.

При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — добавил он.

«Вызывает серьезные опасения»

О появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток, ранее сообщили ученые.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала его «вызывающим озабоченность» и присвоила название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. ЕС и ряд других государств ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

«Омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения, сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Темпы распространения COVID-19 и вакцинации

Согласно опубликованным в воскресенье данным федерального оперативного штаба, в России впервые с мая число вылечившихся от COVID-19 за неделю превысило количество заболевших.

За последние семь дней в стране зарегистрировали 239 215 заразившихся коронавирусом, в этот же период из больниц выписался 243 181 пациент.

Уменьшилось и число тех, кто проходит лечение в данный момент (1 029 507 человек).

Впервые с сентября по итогам недели в стране снизилась и смертность. Так, с 15 по 21 ноября штаб зарегистрировал 8 709 летальных исходов.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции 28 ноября продолжил рост и составил 0,97, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

На этом фоне данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data свидетельствуют, что Россия по состоянию на 26 ноября 2021 года находится на 94-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 37,78%.