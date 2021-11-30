Глава Минфина РФ оценил влияние «омикрона» на экономику

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, как штамм коронавируса «омикрон» может повлиять на экономику.

«Все штаммы вируса, конечно, это неприятно для экономики. Но мы уже столько прошли, научились преодолевать все эти сложности. Самое главное — вакцинация. Тогда будет гораздо легче», — сказал он «Известиям».

Ранее помощник президента России Максим Орешкин описал три сценария развития ситуации с новым штаммом коронавируса.

До этого сообщалось, что США ожидают снижение экономической активности из-за штамма «омикрон».

Штамм коронавируса «омикрон» был зафиксирован в ноябре на юге Африки. Он содержит большое количество мутаций и, по мнению экспертов, является более опасным, чем «дельта»-штамм. Случаи заражения им фиксируют в Европе и Северной Америке.