МИД сравнил действия России и США в космосе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия уничтожила на орбите недействующий спутник «Целина-Д» в рамках плановых испытаний. Они не нарушили международные договоренности и не угрожали другим космическим аппаратам. По словам Захаровой, Россия стремится предотвратить гонку вооружений в космосе и сохранить его для мирных целей, а вот США мечтают о «тотальном господстве» на космических просторах.

Россия сбила свой спутник 15 ноября. Уничтоженный аппарат был запущен на орбиту в 1982 году и не работал уже несколько десятилетий. Каким именно оружием взорвали «Целина-Д» неизвестно. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его поразила «перспективная система». «Она ювелирно поразила старый спутник», — отметил он. Космическое командование США считает, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения. Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович пояснил «Газете.Ru», что теоретически спутник могли сбить с помощью любой системы противоракетной обороны.

Захарова указала, что «Целина-Д» уничтожили в рамках деятельности «по обеспечению обороноспособности, направленной на предотвращение внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на Земле существующими и перспективными космическими средствами других государств». Представитель МИД добавила, что испытания не были направлены против кого-либо и прошли в соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года.

В результате на орбите образовалось облако космического мусора. Последствия этого Россия и зарубежные страны оценили по-разному. США заявили, что Россия создала угрозу для экипажа Международной космической станции (МКС) и других аппаратов на орбите. В Госдепе российские испытания назвали «опасными и безответственными». Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что в результате появилось 1,5 тыс. фрагментов космического мусора и сотни тысяч более мелких обломков, «представляющих угрозу интересам всех народов». Руководитель NASA Билл Нельсон отметил, что возмущен подобным «безответственным и дестабилизирующим поступком». По его словам, «немыслимо, что Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов». Случившееся негативно расценили и в Европе. Представитель немецкого МИД заявил, что испытания противоспутникового оружия — это безответственные и деструктивные действия, которые чреваты «просчетами и эскалацией». В МИД ФРГ также подчеркнули, что для астронавтов и космонавтов Международной космической станции (МКС) могут возникнуть дополнительные риски.

Минобороны России, в свою очередь, заявило, что образовавшийся орбитальный мусор никому не угрожает. Специалисты ведомства смоделировали движение фрагментов уничтоженного спутника, данные подтвердили, что обломки не несут опасности. Во время самих испытаний российская система контроля космического пространства осуществляла «непрерывный повитковый контроль с прогнозированием ситуации по каждому обломку». В министерстве добавили, что МКС находится ниже облака космического мусора на 40-60 км.

Обломки спутника внесли в специальный каталог и будут отслеживать, пока они не разрушатся. «С учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — подытожила Захарова.

В то же время известно, что МКС 15 ноября дважды опасно сближалась с пролетающим космическим мусором.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на обвинения в сторону России напомнил, что Пентагон сам испытывает орбитальные ударные вооружения. Глава МИД пояснил, что в 2020 году США создали космическое командование и приняли стратегию по космосу, одной из главных целей которой стало создание комплексного военного преимущества в космическом пространстве. «И для реализации этой стратегии Пентагон без всякого оповещения кого бы то ни было испытывает на орбите ударно-боевые средства, включая вывод на орбиту средства противоракетной обороны», — отметил он. Министр назвал лицемерием заявления Вашингтона о том, что Москва создает риски для мирного освоения космоса.

Захарова также заявила о стремлении США установить свое влияние в космосе. «С 1950-х гг. США неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем ударных систем вооружений в целях достижения военного превосходства вплоть до достижения тотального господства в космосе», — сказала она. Захарова добавила, что соответствующие задачи закреплены в обновленной «Оборонной космической стратегии» и доктринальном документе Космических сил США. Представитель МИД указала, что Россия, в отличие от Вашингтона, не закрепляла в своих доктринах задачу достижения военного превосходства в космосе. По ее мнению, с начала освоения космического пространства российская сторона последовательно стремится предотвратить гонку вооружений и сохранить космос для мирных целей.

По словам Захаровой, международному сообществу нужно как можно скорее принять стратегию по предотвращению размещения оружия в космосе. «Основа для такой работы есть – российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», — уточнила она. Представитель МИД указала, что Россия готова обсуждать вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Минобороны России сообщило, что Москва неоднократно призывала космические державы заключить Договор о предотвращении размещения оружия в космосе, «однако США и их союзники его принятие блокируют».

Стефанович отметил «Газете.Ru», что разговоры насчет размещения оружия в космическом пространстве «вполне можно начать с норм поведения в космосе». «Другое дело, что есть мнение о том, что это все разговоры в пользу бедных, и, по большому счету, всех устраивает ситуация свободы действий в космосе», — резюмировал эксперт.