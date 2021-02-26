«Чтобы повлиять на США»: с кем Россия подписывает договоры о космосе

Сьерра-Леоне стала очередной страной, с которой Россия подписала совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). В российском постпредстве при ООН уточнили, что подписи от имени своих стран поставили постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и глава миссии Сьерра-Леоне Алие Кабба.

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В постпредстве России назвали совместные заявления по НПОК единственной на сегодня мерой транспарентности и доверия в этой сфере. «Она способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях», — указано в сообщении постоянного представительства.

Только за последние несколько дней Россия также подписала аналогичные заявления с Тоголезской республикой и Туркменистаном.

«Документ стал очередным шагом в рамках глобализации международной инициативы по НПОК, подтвердив решимость государств объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК)», — говорилось в сообщении МИД РФ о подписании заявления с Туркменией.

На сегодняшний день, помимо этих стран, у России аналогичные совместные заявления подписаны с Аргентиной, Арменией, Белоруссией, Боливией, Бразилией, Бурунди, Венесуэлой, Вьетнамом, Гватемалой, Индонезией, Казахстаном, Камбоджи, Кубой, Киргизией, Никарагуа, Пакистаном, Суринамом, Таджикистаном, Узбекистаном, Уругваем, Шри-Ланкой и Эквадором. Поддержка НПОК также зафиксирована в Совместном заявлении российского и китайского лидеров об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху, Совместном заявлении государств-участников СНГ о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), а также итоговых документах саммитов ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и РИК.

Как пояснил «Газете.Ru» замсекретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе,

чем большее количество государств участвует в таких договорах, тем большее политическое воздействие оказывается на Соединенные Штаты.

«Конечно, нужно набирать сторонников, союзников. Каждое государство, независимо от своего размера и влияния в мире, имеет свой взгляд на то, что должно произойти: война или мир. Чем больше государств выскажется на то, чтобы не размещать оружие в космосе, тем лучше», — сказал экс-замгенсека ООН.

В свою очередь замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сказал «Газете.Ru», что необходимость подписания подобных заявлений связана с реальной опасностью гонки вооружений и перенесения соперничества в целом в космос. Как обратил внимание эксперт, по мере увеличения доступности космоса он автоматически становится ареной конфронтации. По его словам, существует опасность размещения там военных баз и вооружений, которые могут быть нацелены на землю.

«Вооружения космического базирования, ориентированные на землю, представляют колоссальную угрозу, потому что они могут вывести из строя значительную часть российского ядерного потенциала в ходе первого удара», — пояснил специалист.

Как отметил Дмитрий Суслов, в наибольшей степени Россия обеспокоена подобным курсом со стороны США, поэтому стремится ограничить размещение вооружений в космосе.

В вопросе солидарности с таким стремлением Москвы, по словам эксперта, действует принцип «кто присоединится, то и хорошо».

«То, что список государств не очень велик, говорит о том, что многие пока не готовы выступить против позиции США и ориентируются на мнение Вашингтона в подобных ситуациях», — сказал он.

История НПОК

В соответствии с подписанным в 1967 году Договором по космосу, страны не могут размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения (ОМУ). Вместе с тем иные виды оружия в Договоре не обозначены. Как отмечают в МИД РФ, это значит, что оружие, которое не относится к категории ОМУ, в теории может появиться в космосе и стать оружием реального применения с глобальной зоной охвата. К тому же при этом будет существовать возможность его внезапного и скрытного использования.

«Это вело бы к подрыву стратегической стабильности, создавало реальную угрозу международному миру и безопасности и, как следствие, дестабилизировало международную обстановку», — обращают внимание в российском внешнеполитическом ведомстве.

Предотвращение размещения оружия в космосе — это задача, закрепленная в резолюции ГА ООН по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Россия и Китай в 2008 году вынесли на рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК). Многие государства поддерживают идею о том, чтобы заключить многостороннее юридически обязывающее соглашения о запрете вывода оружия в космос, отмечают в российском МИД.

Политическое обязательство России не размещать первой оружие в космосе, которое она взяла еще в октябре 2004 года, стало первым шагом навстречу ДПРОК. В 2005 году аналогичное обязательство было принято всеми государствами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Заявления НПОК принимаются на двусторонних встречах и мероприятиях различного формата, в том числе в рамках Конференций по разоружению, Первого комитета ГА ООН, Комиссии ООН по разоружению, БРИКС, ШОС.