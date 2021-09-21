Песков назвал неприемлемыми заявления Турции об отказе признавать выборы в Крыму

Результаты голосования на выборах в Госдуму, проведенного в Крыму, не имеют юридической силы для Турции, говорится в заявлении МИД страны. Тем самым Анкара подчеркивает свою приверженность позиции Украины, попутно исключая возможность признания полуострова частью Российской Федерации. В МИД России в ответ на это пообещали «сделать выводы», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что разногласия с турецкой стороной по Крыму не должны препятствовать развитию отношений между странами.

Мнение Турции

Анкара, как и Великобритания, Евросоюз и США, не признает легитимность российских выборов в Госдуму, проведенные на территории Крымского полуострова. Об этом говорилось во вчерашнем заявлении пресс-секретаря МИД Турции Танжу Билгича.

«Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов <...> применительно к Крыму, не имеют юридической силы для Турции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Турции.

Позиция официального Киева же заключается в том, что РФ «нарушила международное право», проведя парламентские выборы на территории Крыма. Вместе с тем Украина не признает правомерность того факта, что владельцам российских паспортов в Луганске и Донецке также было разрешено принять участие в голосовании.

«Единственный статус Российской Федерации в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей — это государство-оккупант, и [Москве] за все придется заплатить», — заявил министр обороны Украины Дмитрий Кулеба.

Позиция России

МИД РФ не оставит без ответа последнее заявление Анкары, сообщила представитель ведомства Мария Захарова. По ее мнению, Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью России, а также понимает, что Москва обратит внимание на соответствующее заявление, сделанное турецким МИДом.

«Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит, кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям», — подчеркнула она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме прочего, Захарова считает, что результаты голосования среди крымского электората подтверждают итоги референдума 2014 года, после чего полуостров воссоединился с Россией. Это касается и выборов президента, и в парламент, и самого референдума семилетней давности.

«Из года в год <...> Крым символически подтверждает свой выбор 2014 года. Что тогда еще нужно продемонстрировать международному сообществу, чтобы такие отдельные голоса сказали, что теперь они признают или что теперь электоральный процесс проходит правильно. Если ты не согласен с чем-то, ты должен сказать, где твой стандарт», — добавила Захарова.

Россия «не приемлет» подобных высказываний турецкой стороны, подтвердил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, РФ открыто об это заявляет коллегам из Турции. Однако Москва рассчитывает на сохранение партнерских отношений с Анкарой.

«Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметрально расходятся. Но мы надеемся, что со временем Турция изменит свою позицию, отдавая дань правде и реальному положению дел <...> Наличие существенного вопроса, по которому есть разногласия, не должно быть препятствием для отношений. Это взаимодействие должно продолжаться. Что касается точек разногласий, то по этим точками мы будем продолжать работать с турецкой стороной», — пояснил представитель Кремля на брифинге, отметив, что Россия сожалеет о позиции Турции.

Турецко-украинская солидарность

На международном уровне Турция, начиная с 2014 года, является одним из самых активных сторонников Украины по крымскому вопросу. В частности, Анкара не признала парламентские выборы в России в 2016-м, причем тогда Билгич произнес аналогичную речь, что и накануне. Ожидалось, что свою поддержку Киеву Турция продемонстрирует и в 2018-м в ходе президентских выборов в РФ — к этому призывал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, но в итоге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от громких высказываний.

Тем не менее территориальная принадлежность Крыма в понимании действующего правительства Турции выглядит решенным вопросом. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в рамках «Крымской платформы» заявил, что Турция «никогда не признавала и не признает» полуостров частью РФ, обосновывая это поддержкой территориальной целостности Украины.

На этом же мероприятии, которое Россия охарактеризовала как «спектакль» и «русофобскую акцию», Чавушоглу подчеркивал существующие прекрасные двусторонние отношения между Анкарой и Киевом и призвал международное сообщество выступить единым фронтом против «аннексии полуострова».

Одной из основных причин тесных взаимосвязей Украины и Турции называется экономическая составляющая, хотя на официальном уровне в контексте непризнания Анкарой нового статуса Крыма на это напрямую не указывалось. Однако Турция остается в числе лидеров по экспорту услуг и товаров на Украину. Сотрудничество государств в разных отраслях также расширяется. Например, в военном секторе.

Так, предметом противоречий между Турцией и Россией является поставка Анкарой оружия Киеву, хотя Москва неоднократно призывала страны обратить внимание на неонацистские настроения на Украине, прежде чем заключать оборонные контракты. В декабре 2020-го Турция и Украина согласовали одну из таких крупных сделок — по поставкам беспилотных авиационных комплексов Bayraktar, боеприпасов и о строительстве для ВМФ Украины кораблей класса «корвет».

Со слов властей Турции, страна рассматривает эти процессы исключительно как бизнес, а не часть геополитики, поэтому не оглядывается на мнение Москвы. Кроме того, Чавушоглу напоминал Москве, что РФ также поставляла вооружение недружественным Турции странам, и Анкара тогда не требовала ответа.

Наряду с этим Анкара придает большое значение правам крымских татар, и одной из целей своего участия в «Крымской платформе» называла как раз этот вопрос. Турция, выражающая солидарность тюркской этнической группе мусульман, считает, что в ходе присоединения Крыма к России крымские татары столкнулись с дискриминацией, репрессиями и преследованиями — Анкара в том числе неоднократно требовала у Москвы освободить задержанных представителей крымско-татарской организации «Меджлис». В самой Турции же сейчас проживают около 3 млн человек с крымско-татарскими корнями, и эти граждане играют весомую роль в общественно-политической жизни страны, включая участие в голосовании.