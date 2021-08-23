«Многие лидеры очень боятся Россию»

В Киеве 23 августа начинает работу форум «Крымская платформа», на котором украинские власти будут обсуждать возвращение полуострова. На мероприятии соберутся представители 44 государств и организаций. Состав участников до последнего держался в секрете, однако известно, что лидеры многих государств отказались участвовать в форуме, потому что, как говорит Владимир Зеленский, «боятся Россию».

Нежелание многих лидеров западных стран участвовать в «Крымской платформе», начинающей свою работу 23 августа, связано с опасениями реакции со стороны России — такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский накануне мероприятия.

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют.

Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», — заявил Зеленский в интервью телеканалу «Украина».

Цель саммита «Крымская платформа», согласно заявлениям представителей властей Украины, заключается в координации усилий международного сообщества для возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. В России к этой инициативе предсказуемо отнеслись с негативом.

Например, глава МИД России Сергей Лавров называл «Крымскую платформу» «очередным шабашем», на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что любое участие других государств в инициативах Киева, включая «Крымскую платформу», будут расцениваться Россией как «прямое посягательство на свою территориальную целостность».

Какие государства приедут на Крымскую платформу? На саммите в Киеве будут присутствовать президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении и Финляндии; премьер-министры Грузии, Румынии, Хорватии и Швеции; главы парламентов Швейцарии и Чехии. Читать дальше

Эти заявления были сделаны до того, как украинский МИД обнародовал список непосредственных участников саммита. В перечне оказались 14 глав государств и чиновники высшего уровня в том числе из тех стран, с которыми у России, как считается, выстраиваются вполне партнерские отношения — Турции, Венгрии, Финляндии и других.

На участие Турции уже отреагировали в Крыму.

«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать», — сказал вице-премьер Крыма и постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, добавив, что турецкие власти могут оказаться в ситуации, которая описывается русской пословицей «не рой другому яму, сам в нее попадешь».

«У России два союзника: армия и флот»

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, вряд ли политической тусовке из других государств что-то даст участие в саммите «Крымской платформы».

«Что касается участников «Крымской платформы», то мы за последние семь лет убедились в исторической правде старой поговорки «У России есть два союзника: армия и флот». Покупать чью-то лояльность бессмысленно, мы десятилетиями помогали Украине, а взамен получили русофобию и диверсии на территории полуострова», — отметил депутат.

По его словам, Россия не будет делать какие-либо альтернативные саммиты, чтобы кому-то доказать принадлежность Крыма, а также не станет отказываться от диалога с другими государствами из-за их участия в мероприятии Киева.

«От диалога со всем миром мы не уйдем, просто перейдем на другие рельсы, исключительно деловые, без намека на дружбу. С такими друзьями, как некоторые страны постсоветского пространства, и врагов не надо.

Что даст этой политической тусовке участие в «Крымской платформе» — да ничего. Все по очереди будут утешать (президента Украины Владимира) Зеленского, обещать ему поддержку, но, как мы помним, то же самое обещали США и афганскому правительству. Так что нужно признать два непреложных факта — среди участников «Крымской платформы» у нас нет друзей, Крым есть и будет российский, все остальное — круги на воде», — заявил депутат.

«Через неделю платформу все забудут»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что «Крымская платформа» — это некая пиар-акция Украины.

«По большей части будут страны-русофобы, представлены главами государств и правительств, в том числе страны Прибалтики и Польша. Однако ведущие страны ЕС и США не будут представлены на уровне руководителей государств, (американский президент) Джо Байден вообще посылает некого спецпредставителя», — сказал сенатор «Газете.Ru».

С точки зрения Цекова, саммит соберется, чтобы в очередной раз заявить о приверженности территориальной целостности Украины и призвать Россию вернуть полуостров, но вновь будет абсолютно проигнорировано то, что Крым самоопределился и провел референдум, где более 80% сказали «да» воссоединению с РФ.

«Не стоит обращать внимание на эту платформу, вот пройдет она и через неделю все забудут. С каждом годом она будет все больше сходить на нет, потому что все прекрасно понимают, что Крым не вернется в состав Украины. Поэтому поговорят, кто-то громко поговорит, кто-то просто посидит, а у кого-то вообще зародится мысль о том, что может быть лучше признать Крым российским», — добавил сенатор.

Что касается реакции России, то, по версии Цекова, Москва действительно может принять определенные меры в отношении государств-участников мероприятия. К примеру, ввести запрет на въезд для представителей тех или иных стран.

«Кого-то из участников, возможно, стоит записать в должностные лица, которых не следует допускать на территорию РФ. Но с учетом того, что там много министров иностранных дел — это весьма щекотливая тема.

Есть принцип взаимности, мы понимаем, что он может быть применен и в отношении нас. По концептуальному ответу России мы уже предлагаем определенные меры. К примеру, формируем международное сообщество «Друзья Крыма». То есть в разных странах создаются различные организации, которые являются друзьями полуострова», — заключил сенатор.

«Будут очень долго расплачиваться»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что страны-участники платформы пока не стоит включать в список недружественных государств, в который на данный входят США и Чехия.

«Я не приверженец того, чтобы объявлять какие-то недружественные к нам государства. Реакция нашей страны — это рассказывать о том, что крымский референдум был проведен в соответствии с законом, международным правом и уставом ООН. Это было волеизъявление людей, причиной для которого стал госпереворот. То есть нам нужно продолжать объяснять очевидные вещи и рассказывать о том, что есть права человека, которыми обладают и крымчане», — добавила депутат.

По мнению Поклонской, никто из участников «Крымской платформы» не станет задаваться вопросом о том, что стало причиной крымского референдума — «им не нужна объективность, они хотят лишь обвинить Россию во всех бедах Украины».

«Все это просто сделано для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию и назвать полуостров «отобранной частью». Вероятно, надо продолжать указывать, что крымчане такие же люди и их никто не ограничивал в правах в 2014 году, мы имели законное право провести референдум, чтобы защитить свое право на нормальные условия для жизни на своей родине», — отметила депутат.

В свою очередь председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин уверен, что украинский саммит — очень грубая и необдуманная провокация киевского руководства.

«За нее они потом будут очень долго расплачиваться и жалеть. Позиция России о неприемлемости этого провокационного шоу должна быть известна главам государств и правительств, принимающих участие в этом мероприятии. Мы даем свой ответ с 2014 года, достаточно убедительно и у серьезных людей он не вызывает вопросов», — резюмировал сенатор.