«Если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в преддверии организованного Киевом саммита «Крымская платформа» рассказала «Газете.Ru» об отношении Москвы к этому мероприятию, природе украинской политики в отношении полуострова, лицемерии участников саммита и возможной реакции России на это событие.

Газета.Ru: Мария Владимировна, как вы оцениваете уровень представительства участников саммита «Крымская платформа»? С точки зрения Москвы — удалось ли Киеву собрать серьезных гостей?

Мария Захарова: Давайте начнем с того, как мы оцениваем само мероприятие. Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров уже его охарактеризовал емко и предельно конкретно — это шабаш. Мне кажется, это наиболее подходящее определение, потому что у этого события нет никакого другого предназначения, кроме как создать ощущение вовлеченности Киева в крымскую повестку, но при этом сделать это, максимально не соприкасаясь с реальностью и в негативном для России русле. Вот собственно говоря и все, о чем этот саммит.

Поэтому какому-то серьезному, глубинному анализу это мероприятие бесполезно подвергать. Его истинные причины и мотивы всем известны и понятны.

Национальная политика Украины в отношении Крыма как до 2014 года, так и после — это абсолютное нежелание слышать и слушать людей. Как до 2014 года крымчан в Киеве не слышали, так и после воссоединения Крыма с Россией их не собираются ни слышать, ни в принципе давать им слово, когда заходит о них речь.

Какие государства приедут на «Крымскую платформу»? На саммите в Киеве будут присутствовать президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении и Финляндии; премьер-министры Грузии, Румынии, Хорватии и Швеции; главы парламентов Швейцарии и Чехии. Читать дальше

Что самое интересное: на все мероприятия, которые проводит киевский режим, привязывая их к крымской тематике, не просто не приглашают представителей Крыма, но делают все, чтобы они туда не попали. И с «Крымской платформой» ситуация точно такая же.

Максимум, на что они готовы: пригласить или даже сделать ключевыми спикерами людей, которые когда-то, например, во времена Советского Союза, были связаны с Крымом, но сейчас и в последние десятилетия там не находятся. Они не участвуют ни в общественной, ни в политической жизни полуострова и вообще никаким образом сейчас не связаны с жизнью на полуострове.

А тех самых настоящих и активистов, и журналистов, и политиков, и государственных деятелей, и общественных деятелей, которые реально живут, творят и создают современный Крым, не только не приглашают, но и делают все, чтобы они не имели возможности выразить свою позицию на международных площадках.

Мы это видели на крупных мероприятиях, которые, например, проходили в ООН. Представители Украины делают все возможное, чтобы не допустить прямой речи крымчан. Много где проявляется один и тот же подход.

— Получается, что этот подход Украины поддерживают немало государств: 14 стран на саммите «Крымской платформы» будут представлены на уровне президентов и глав правительств…

— Это очень показательно. Политизированный подход коллективного Запада к украинской тематике мы неоднократно фиксировали. И опять же, мне кажется, — это еще одно доказательство, что вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов — нет.

Все будет заточено на информационно-политическую составляющую. Ведь это же те самые западные страны, которые точно так же не хотят ничего знать о сегодняшнем Крыме. Они занимают принципиальную позицию по собственному не присутствию там: не посещают, не хотят соприкасаться напрямую с жителями. Более того: они еще и не пускают своих туристов, журналистов, свои компании, свой бизнес для взаимодействия с этими регионами России — Крымом и Севастополем. Собственно как не пускали крымчан в свои страны, отказывая им в визах ЕС. Видимо, решили наказать таким образом граждан за их свободное волеизъявление.

— Как Россия будет общаться с непосредственными участниками этого саммита? С президентами прибалтийских государств, с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, с которым мы нередко контактируем?

— Все участники знают нашу позицию. Они получали неоднократные приглашения от российской стороны своими собственными глазами увидеть Крым и составить собственное не ангажированное, не опосредованное впечатление.

Вместо того, чтобы участвовать в не относящейся к повестке Крыма некой «платформе», можно было бы посвятить это время посещению полуострова и ознакомлению со всеми аспектами его жизни: и проблемами, и трудностями, и достижениями, и победами. И в принципе тем, что и как произошло в этих субъектах Российской Федерации за последние 7 лет.

Я уже не говорю о том, что за это время можно было бы наконец изучить те изменения в российском законодательстве, которые обеспечили Крыму культурное, языковое и религиозное многообразие. Можно было бы все-таки проанализировать правовые основы волеизъявления крымчан, а не уходить в мантры, которые они повторяют из раза в раз.

Но самое главное: вместо того, чтобы ехать в Киев для того, чтобы участвовать в «Крымской платформе», намного эффективнее было бы поехать непосредственно в Крым. Как они будут объяснять своим гражданам, почему разговаривая о Крыме, находясь рядом с ним, отложив массу государственных дел, они так и не заехали, не посмотрели, не составили собственного впечатления, не пообщались с людьми?

Вот эта задача, мне кажется, для них будет сложной. Потому что это главный вопрос, который возникает: если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?

Они не находили возможности, чтобы отправить туда даже аккредитованных в России послов или хотя бы представителей посольств. Они намеренно и ангажированно блокируют любые контакты под любым предлогом. При этом заявляют, что тема Крыма им не безразлична. Это лицемерие. А учитывая, что под тему Крыма эти же страны вводят нелегитимные санкции, касающиеся жизни людей, это лицемерие еще и преступное.

— И несмотря на такое поведение мы будем продолжать диалог с участниками саммита? Или все же будет какая-то реакция: персональные санкции, вызов послов отдельных государств?

— Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответсвующие выводы.

— А нет ли у МИДа планов по созданию альтернативной «Крымской платформе» площадке, на которой Москва бы отставила права крымчан?

— Для этого есть сам Крым! Туда надо просто приехать. Вот она — настоящая платформа для диалога. Тем более, что там постоянно проходят конференции и всевозможные мероприятия. Настоящая, а не ложная «Крымская платформа», находится в Крыму.

Для того, чтобы понять, чем и как живет Крым, нужно просто туда приехать. А не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения.