Братья-прагматики: Зеленского призвали признать Крым российским

Крым является частью России, и новой украинской власти во главе с Владимиром Зеленским нужно признать этот факт. Об этом заявил первый заместитель главы Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, сообщает РИА «Новости».

«Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России. Больше нам ничего не надо, а остальное у нас выстроится», – подчеркнул Фикс.

По словам парламентария, действующий президент Украины Петр Порошенко приезжал в Крым накануне воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, «видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом», но верных выводов из этого не сделал.

Кроме того, Фикс выразил убеждение, что к власти на Украине придут «прагматики», которые признают российско-украинские отношения «братскими». «Надо выстраивать взаимоотношения между нашими странами сродни родным братьям в нормальной и дружной семье народов», – заявил крымский политик.

Напомним, что риторика о «братских народах» происходит из советской концепции о «дружбе народов»: власти СССР предполагали, что между населяющими его народами не может быть противоречий из-за братских отношений. В Российской Империи малороссы считались ветвью русского народа наряду с белорусами и великороссами, однако после Октябрьского переворота и прихода к власти большевиков в ходе коренизации от этой точки зрения отказались как от «шовинистической».

22 апреля председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Зеленский может приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть на российский регион.

«Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины — России», — заявил парламентарий.

Он добавил, что российский Крым «открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион». Гемпель также убежден, что украинские элиты будут пользоваться неопытностью нового президента.

Приход к власти на Украине Владимира Зеленского не означает изменения внешнеполитического курса страны: представитель штаба нового президента Дмитрий Разумков в эфире «112 Украина» заявил, что Зеленский не будет раздавать украинские земли и граждан, передает ФАН.

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — подчеркнул политконсультант команды Зе.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украине не стоит рассчитывать на «ползучее возвращение» Крыма, передает НСН. Однако снять экономическую и энергоресурсную блокаду с полуострова – хорошая идея, отметил сенатор. По его словам, этот вопрос станет «тестом» для Зеленского.

Еще будучи кандидатов в президенты, Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

15 апреля в штабе Зеленского обозначили свое отношение к референдуму в Крыму. Представители штаба заявили, что не признают решение крымчан в 2014 году. В то же время сторонники кандидата признали неизбежность диалога с Москвой.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба Зеленского.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, Евросоюз и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Путин, в свою очередь, в середине октября 2016 года заявил, что крымчане выразили свое мнение и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».