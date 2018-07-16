Президент Хорватии поддержала диалог с Россией

С Россией необходимо поддерживать диалог и работать вместе относительно общих вызовов в сфере безопасности, заявила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в интервью агентству Associated Press.

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Хорватская лидер выступила против попыток изолировать Москву, отметив также, что «спорт сближает людей». Она заявила, что народы всех стран мира устали от идеологических разногласий и «постоянного возвращения в прошлое». Напомним,

накануне Грабар-Китарович приезжала в Москву и встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом финального матча Чемпионата мира 2018 по футболу. Она подарила Путину футболку в цветах национальной сборной Хорватии с фамилией российского лидера и номером «9».

В своем интервью AP глава Хорватии отметила также, что на встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки будет выражено «достаточно ответственное отношение» к мировой стабильности и трансатлантическим отношениям.

Кроме того, Грабар-Китарович полагает, что продуктивные отношения между Россией и США имеют первостепенное значение для поддержания мира и избежания новой войны на Балканах.

При этом хорватская президент считает, что критика Трампом других членов НАТО из-за недостаточного финансирования коллективной обороны (Белый дом хочет, чтобы на оборону тратилось не менее 2% ВВП — «Газета.Ru») вполне оправдана – страны Европы должны сами нести ответственность за свою безопасность, а сейчас это бремя в основном несут США.

«Дело в его [Трампа] характере. Я не выступаю против него из-за этого», — заявила Грабар-Китарович относитель политики Вашингтона.

ЧМ-2018, организованный Россией на высоком уровне, кардинальным образом поменял представление о стране в глазах иностранных туристов и политиков, однако позиция глав западных государств по отношению к Москве зависит больше не от позитивных отзывов болельщиков, а от предстоящего саммита Россия-США в Хельсинки. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает НСН.

«Многие, вернувшись домой, наверное, расскажут о тех «ужасах», которые они ожидали увидеть в Москве. А вместо этого увидели светлые улыбки, готовность прийти на помощь в любой момент и наше широкое гостеприимство. Представители власти западных стран могут и не прислушиваться [к мнению болельщиков], но они уж точно прислушаются к результатам сегодняшней встречи на высшем уровне между Трампом и Путиным. От результатов этой встречи во многом будет зависеть дальнейшее развитие наших отношений с этими странами», — убежден сенатор Джабаров.

Как сообщает ФАН, президент России Владимир Путин уже прибыл в Хельсинки — во втором часу дня. Сразу из аэропорта глава государства отправился в Президентский дворец в Хельсинки. Отмечается, что Путин и Трамп сначала примут участие в совместной фотосессии с президентом Финляндии Саули Ниинисте. При этом Путин опоздал на встречу с Трампом на полчаса.

Беседа двух президентов продлится более часа. Далее должны состояться переговоры в расширенном составе. Переговоры президентов пройдут в присутствии советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря США Майка Помпео.

Более того, прессе стало известно, что кроме Помпео и Болтона в состав американской делегации на встрече с Путиным вошли Джон Келли, глава аппарата Белого дома, и Фиона Хилл, старший советник Совета нацбезопасности по России. Беседа предположительно должна была завершиться совместным ланчем сторон в 14.50.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает причиной плохих отношений России и Соединенных Штатов глупость со стороны США. Об этом Трамп написал в своем твиттере. По мнению американского лидера, отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас.