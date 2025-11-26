Гоббл и Уоддл спасены: как Трамп провел ежегодное помилование индейки

В канун Дня благодарения, который в США отмечают 27 ноября, в Белом доме прошла ежегодная церемония помилования индейки — одна из самых узнаваемых президентских традиций. Дональд Трамп провел ее на лужайке Белого дома в присутствии гостей, журналистов и представителей Национальной федерации производителей мяса индейки.

В центре внимания оказались две птицы — Гоббл и Уоддл, выращенные в Северной Каролине и заранее подготовленные к этому мероприятию. Обе индейки весят свыше 50 фунтов (около 22,6 кг) и входят в число самых крупных птиц, когда-либо представленных для президентского помилования.

После короткой речи Трамп традиционно объявил Гоббла и Уоддла помилованными. Птиц отправят в специализированный птичник при университете, где они проведут остаток жизни. Сама церемония существует с 1940-х годов, а в ежегодный формат была переведена в 1989 году Джорджем Бушем-старшим.

Как прошла президентская церемония помилования индейки — в галерее «Газеты.Ru».