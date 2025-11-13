​​Действуй, Вупи! Лучшие роли Вупи Голдберг

Одной из наиболее знаменитых комедийных актрис США, обладательнице самой широкой улыбки, а также автору очень язвительных и неловких шуток Вупи Голдберг исполнилось 70 лет. Настоящее имя артистки — Карин Элейн Джонсон. Она родилась 13 ноября 1955 года в Нью-Йорке в семье школьной учительницы и баптистского священника. В юности переехала в Калифорнию, где чем только ни занималась — была официанткой, гримером в похоронном бюро, работала в банке и клала кирпичи. Там же она присоединилась к авангардной театральной труппе.

Первую славу Вупи Голдберг принесло собственное комическое шоу, в котором ее увидел режиссер Майк Николс — позже она будет называть его своим ментором. Именно он открыл будущей звезде путь сначала на Бродвей, а потом и на киноэкраны.

Лучшие роли Голдберг – в фотогалерее «Газеты.Ru».