Эрнст, Пелагея, Малышева: кто пришел проститься с Юрием Николаевым

Десятки друзей, коллег и поклонников собрались на Троекуровском кладбище в Москве, чтобы проститься с телеведущим Юрием Николаевым. Его похоронят рядом с композитором Вячеславом Добрыниным и режиссером Геральдом Бежановым. 76-летний народный артист скончался из-за рецидива рака. В октябре его госпитализировали, телеведущий еле говорил, жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение. 4 ноября его не стало.

С артистом пришли проститься певцы Игорь Николаев, Александр Маршал, Валерий Сюткин, Александр Буйнов и Юрий Антонов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Валдис Пельш и Елена Малышева, актер Леонид Ярмольник, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, певицы Зара и Пелагея, советская и российская телеведущая Алла Данько и многие другие.

«К сожалению, он не оставил наследников, но оставил наследие в виде учеников, которых он отобрал на музыкальных передачах. Они стали потом большими звездами. Они все его считали своим папой, поэтому он был многодетный отец», — сказала Данько.

А Пельш поделился, что работал под руководством Николаева: «Начальник он был никакой. Всегда со всеми дружил, всем все разрешал. И просил нас только хорошо делать свое дело. Теперь есть ощущение, что мы не договорили, значит, будем делать нашу память о веселом человеке, который любил жизнь».

В зал прощания также привезли венки от солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева и продюсера Игоря Матвиенко. Президент России Владимир Путин тоже прислал венок.

Николаев играл в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, был постоянным ведущим телепрограмм «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», вел музыкальные передачи «Голубой огонек» и «Песня года», а также детскую программу «Спокойной ночи, малыши!». Кто пришел попрощаться с ним — в галерее «Газеты.Ru».

