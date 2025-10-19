На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Не только Дамблдор: где еще снимался звезда «Гарри Поттера» Майкл Гэмбон?

true
true
true
,

Ирландского актера Майкла Гэмбона, которому 19 октября могло бы исполниться 85 лет и которого не стало в 2023 году, охваченный поттероманией мир запомнил по роли Альбуса Дамблдора. Мантия директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» ему досталась от другого артиста ирландского происхождения — Ричарда Харриса, ушедшего из жизни вскоре после старта франшизы. Актер шутил, что на съемочной площадке «Гарри Поттера» играть ему не приходилось — он просто надевал бороду и был собой.

В фотогалерее «Газеты.Ru» — другие роли Гэмбона: неожиданные, драматические, фантастические и максимально далекие от образа доброго мага, благодаря которому его полюбило молодое поколение.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами