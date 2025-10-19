Не только Дамблдор: где еще снимался звезда «Гарри Поттера» Майкл Гэмбон?

Ирландского актера Майкла Гэмбона, которому 19 октября могло бы исполниться 85 лет и которого не стало в 2023 году, охваченный поттероманией мир запомнил по роли Альбуса Дамблдора. Мантия директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» ему досталась от другого артиста ирландского происхождения — Ричарда Харриса, ушедшего из жизни вскоре после старта франшизы. Актер шутил, что на съемочной площадке «Гарри Поттера» играть ему не приходилось — он просто надевал бороду и был собой.

В фотогалерее «Газеты.Ru» — другие роли Гэмбона: неожиданные, драматические, фантастические и максимально далекие от образа доброго мага, благодаря которому его полюбило молодое поколение.