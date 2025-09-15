Россиянка стала новой «Миссис Европа»

Анастасия Белик одержала победу в конкурсе «Миссис Европа», прошедшем в Болгарии.

Россиянке – 31 год. Она живет во Владивостоке, работает визажистом, у нее есть муж и восьмилетний сын. Ранее Белик завоевала титулы «Миссис Владивосток» и «Первая вице-миссис Россия Европа». В Софии она выступала с лентой «Mrs. Far East» («Миссис Дальний Восток»), хотя другие конкурсантки выступали с лентами, на которых были написаны названия их стран.

«Несмотря на то, что я нахожусь в Софии одна, без группы поддержки, и по политическим причинам не смогла выступать с лентой «Россия», я чувствовала поддержку своей страны, гордость за свою страну. Это и дало мне силы на победу», – заявила Белик.

Она добавила, что путь к победе оказался долгим и сложным.

В конкурсе приняли участие женщины в возрасте от 22 до 43 лет. Среди них были участницы из Украины, Турции, Сербии, Эстонии, Болгарии, Черногории и других стран.