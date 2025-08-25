«Голубь мира» Саманта Смит: 40 лет назад погибла девочка, сблизившая СССР и США

40 лет назад, 25 августа 1985 года, в авиакатастрофе погибла 13-летняя американка Саманта Смит, прославившаяся своей борьбой за мир в разгар Холодной войны, перепиской с руководством СССР и поездкой в Советский Союз. Считалось, что она приоткрыла существовавший между странами «железный занавес» и смогла показать жителям СССР и США, что «с той стороны» есть обычные семьи и дети, а ядерной войны никто не хочет.

История началась в 1982 году со статьи в журнале Time, посвященной Юрию Андропову, который пришел к власти в СССР после кончины Леонида Брежнева. В статье говорилось, что новый генсек может быть опасен для США, а в его правление не исключена новая война. Обсудив это с мамой, Саманта по собственной инициативе написала Андропову письмо.

«Уважаемый господин Андропов! Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашим новым назначением. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну?» — писала она.

В Советском Союзе письмо заметили и даже опубликовали в газете «Правда» — но без ответа со стороны адресата. Это побудило Саманту написать второе письмо (на этот раз советскому послу в США Анатолию Добрынину). В итоге в апреле 1983 года Андропов ей все-таки ответил, заверив, что в СССР тоже никто не хочет никакой войны. И пригласил девочку приехать в Советский Союз. Она согласилась.

Ее поездка вместе с родителями длилась две недели и широко освещалась в прессе. Саманта побывала в Москве, Ленинграде и пионерском лагере «Артек» в Крыму. Тяжело больной Андропов не смог встретиться с гостьей, но они поговорили по телефону.

«Благодаря поездке Саманты по телевизору в США впервые показали, как играют советские дети. До этого нам показывали сплошные парады с танками и солдатами. А советские люди впервые увидели, что у американцев тоже есть семьи», — вспоминала впоследствии мать юной американки.

Жизнь Саманты оборвалась трагически: 25 августа 1985 года она погибла в авиакатастрофе в штате Мэн со своим отцом Артуром. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла из-за ошибки пилота, который в сложных метеоусловиях опустил самолет ниже посадочной глиссады и не ушел на второй круг.

Поездка Саманты Смит помогла снизить психологический градус напряжения между СССР и США. Позже у нее появилась последовательница — московская школьница Катя Лычева, посетившая с аналогичной миссией США в 1986 году.