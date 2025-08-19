На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп, Зеленский и лидеры ЕС: главные кадры встречи в Белом доме

В Белом доме завершилась встреча Трампа, Зеленского и лидеров стран Евросоюза
true
true
true
,

В Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и европейских руководителей.

За одним столом с американским и украинским президентами собрались Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони и другие лидеры стран ЕС. В переговорах участвовал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Основная тема переговоров — перспективы урегулирования конфликта и гарантии безопасности для Украины. Дональд Трамп заявил, что США готовы предоставить Киеву «очень хорошую защиту», но уточнил, что основная ответственность должна лежать на Европе. Зеленский, в свою очередь, настаивал на четких обязательствах и отверг любые предложения, связанные с территориальными уступками.

Европейские лидеры акцентировали внимание на необходимости устойчивого прекращения огня и долгосрочных гарантий. В то же время Трамп вновь подчеркнул, что мирное соглашение не обязательно должно начинаться с формального перемирия.

Встреча в Вашингтоне стала подготовительным этапом к следующему раунду — возможным переговорам в трехстороннем формате с участием Владимира Путина.

Как выглядели переговоры — в галерее «Газеты.Ru».

