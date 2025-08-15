На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Со сцены в монастырь: Екатерине Васильевой — 80

Актриса Екатерина Васильева празднует 80-й день рождения
Народная артистка СССР Екатерина Васильева родилась в1945 году в Москве. В 17 лет она поступила во ВГИК, окончив его в 1967-м. После этого Васильеву сразу приняли в труппу Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Позже она также играла в «Современнике» и МХАТе.

Свою кинокарьеру Васильева начала еще будучи студенткой. Среди наиболее известных работ актрисы роли в таких фильмах, как «Бумбараш», «Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и «Чародеи». А в общем она снялась более чем в 150 проектах.

В 1993-м Васильева решила оставить театр и кино и ушла послушницей в Толгский монастырь, однако через три года вернулась к профессии. Она продолжала играть вплоть до 2021-го. Тогда актриса приняла иноческий постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве.

«То, что мне было мило-любо в молодости, потом я возненавидела. <…> Мне мой духовник сказал: выбирайте либо храм, либо театр. Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением — это цель, почему я живу в монастыре», — рассказывала в интервью Васильева.

После ухода в монастырь актриса попросила взяла имя матушка Василиса. Как рассказывала настоятельница храма, Васильева приняла такое решение, потому что «устала от внимания».

