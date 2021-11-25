Почему антивозрастной крем за 500 рублей не спасет кожу от старения

Как выбрать антивозрастной крем для лица, который действительно окажется эффективным? И есть ли на самом деле средства, способные избавить от морщин и подтянуть овал лица? Эксперты бьюти-индустрии рассказали «Газете.Ru», какие ингредиенты в антиэйдж-средствах действительно работают и почему хороший антивозрастной продукт не может стоить дешево.

В каком возрасте стоит начинать пользоваться антиэйдж-кремом?

Конкретного возраста для перехода на антивозрастные средства нет. Все зависит от наследственности и образа жизни, считает эксперт бренда Darphin Елена Гришечкина, так что решать, что пришла пора купить крем с пометкой «anti-age», нужно индивидуально.

«Когда мы начинаем замечать тусклость кожи, мелкие морщинки, неровный тон или сеточку капилляров, которых раньше не было – это сигналы к тому, что пора заменить обычный увлажняющий крем на антиэйдж-средство», — говорит она.

С ней согласна Татьяна Бронер, ведущий тренер бренда Estée Lauder. Впрочем, она все же советует обращаться к превентивному уходу уже с 25 лет. «В этом возрасте можно использовать средства, выстроенные на растительных и антиоксидантных компонентах, а с 30 лет подключать ретинол, антивозрастные пептиды и т.д.», — советует эксперт.

Действительно, первые изменения клеток кожи начинаются после 25 лет. В этом возрасте синтез коллагена замедляется, что приводит к проявлению первых признаков старения – кожа истончается и теряет эластичность.

Визуально это может быть незаметно, особенно если кожа здорова, обращает внимание Алтана Базылева, косметолог-дерматолог, медицинский эксперт марки Vichy, но 25 лет — тот возраст, когда можно начинать пользоваться средствами с антиоксидантами и поверхностными кислотами.

Что должно быть в составе

Новые антивозрастные компоненты, которые, если верить рекламе, «точно работают», появляются на рынке регулярно. Что выбрать – витамины, кислоты, пептиды или антиоксиданты?

Самыми эффективными в борьбе с возрастными изменениями кожи эксперты считают ретинол и пептиды. «Ретинол уже много лет удерживает лидерство в качестве антиэйдж-звезды. Если вы начинающий пользователь, выбирайте мягкие формы с невысоким процентом, чтобы не столкнуться с ретиноевым дерматитом. С ретинолом активно конкурируют пептиды. Самые эффективные – миорелаксирующие пептиды – они позволяют качественно отсрочить применение ботулотоксина. Чем больше разнообразие пептидов в составе крема, тем выше будет эффект», — рассказывает Татьяна Бронер.

Подбирая продукт, важно ориентироваться на индивидуальные потребности кожи, уверена Алтана Базылева. Помимо ретинола и пептидов, она советует обратить внимание на средства с антиоксидантами. Их задача в том числе защитить кожу от различных внешних и внутренних негативных факторов, таких как ультрафиолет, табачный дым или стресс, поэтому использовать их можно с юного возраста.

Проблемы с тоном и рельефом кожи помогут решить продукты с поверхностными кислотами, считает дерматолог. «Они деликатно помогают освободить кожу от мертвых клеток и ускоряют обновление эпидермиса», — объясняет она.

Врач-дерматолог Алекcандра Богадельникова считает наиболее интересными ампульные антиэйдж-средства. «В них используются так называемые smart-компоненты, которые заставляют кожу самостоятельно синтезировать собственную гиалуроновую кислоту и протеогликаны, обеспечивающие ее каркас. Кроме того, ампулы упаковываются в инертной среде, где нет контакта с воздухом, а значит, такие «капризные» компоненты, как витамин С и А, длительно сохраняют свою эффективность», — рассуждает она.

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Крем за 500 рублей или за 30 тысяч?

Цены на антивозрастные продукты начинаются от 500 рублей и доходят до нескольких десятков тысяч. При этом производители обещают один и тот же эффект. В чем подвох? «Выбирая крем за 500 рублей, не стоит ждать чудес», — убеждена Александра Богадельникова. В лучшем случае это будет увлажняющий уход и достойная основа под макияж.

Эксперт объясняет: «Дорогой продукт – это всегда роскошные упаковки, великолепные текстуры и, к сожалению, цена за известность бренда».

Алтана Базылева уверяет: чтобы средство работало, в нем должны содержаться активные компоненты с доказанной эффективностью. А вот громкое название «лифтинг-крем на основе пептидов» не гарантирует результат. По ее словам, у каждого компонента есть множество форм, отличающихся по степени проникновения и эффективности воздействия на кожу.

«Самой эффективной является L-аскорбиновая форма в концентрации 10%, имеющая рН <3,5. И именно эта форма — самая нестабильная, она быстро разрушается под воздействием кислорода и солнечного света. Чтобы сделать L-аскорбиновую кислоту в креме или сыворотке более устойчивой, грамотные производители выпускают ее в особенной упаковке и комбинируют с другими антиоксидантами, способными стабилизировать витамин С», — рассказывает врач.

Выполнение всех этих условий стоит дорого. И к этому прибавляются затраты производителя на проведение исследований, обеспечивающих доказательную эффективность средства.

«Именно поэтому качественная антиэйдж косметика не может стоить 500 рублей. В бюджетных средствах активные компоненты используются в не самых эффективных их формах и чаще всего находятся где-то в конце состава», — заключает Базылева.

В работающем средстве должны быть не только активные ингредиенты, но и эффективная и безопасная система их доставки для наилучшего проникновения и действия в коже, добавляет Елена Гришечкина.

Качественный антивозрастной уход должен содержать увлажняющую или питательную базу, несколько видов антиоксидантов, несколько видов пептидов, компоненты для выравнивания тона кожи и компоненты для улучшения дренажа и борьбы с отечностью, заключает Татьяна Бронер. «Все это в совокупности в одном средстве даст видимый эффект, избавит от сложности комбинирования разных продуктов и снизит вероятность аллергий, если смешивать разные средства», — объясняет она.

Стоит ли пользоваться одним и тем же средством

«Если крем комфортный и подходит коже, почему бы не пользоваться им постоянно, меняя дополнительный уход – сыворотки, капсулы и маски», — считает Елена Гришечкина.

Эксперт призывает «прислушиваться» к своей коже и учитывать изменение ее потребностей.

Алтана Базылева объясняет, что средства ухода не вызывают привыкания, а их эффект при длительном использовании не снижается. Однако если перестать пользоваться привычными средствами с активными компонентами, можно обнаружить ухудшение состояния кожи.

«Это не откат и не синдром отмены, а естественный процесс. К примеру, если использовать качественные средства с пептидами, которые обеспечивают стимуляцию фибробластов в глубоком слое кожи, а затем заменить их на простой увлажняющий крем без каких-либо активных ингредиентов, фибробласты останутся без поддержки извне, — объясняет дерматолог. — Мы помним, что чем старше мы становимся, тем менее активно фибробласты способны самостоятельно синтезировать коллаген и эластин. А их количество и качество напрямую влияют на такие свойства кожи, как тонус, упругость и эластичность».

Александра Богадельникова напоминает, что косметический уход нужно подбирать, ориентируясь на проблемы кожи, от которых хочется избавиться. А они, в свою очередь, меняются в зависимости от воздействия внешних агрессивных факторов и нашего внутреннего состояния в целом.

«Самое главное, не забывайте о том, что, если вы хотите решить проблему кардинально, необходимо сочетать базовый уход с определенными процедурами. Врач-косметолог поможет вам в выборе терапии. Косметический уход – это поддержка и пролонгация результата», — подытоживает врач.