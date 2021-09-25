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Стиль

«Это бесовщина»: как работает ароматерапия

Можно ли согреться с помощью эфирных масел

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На улице похолодало, а отопление до сих пор включили не везде, поэтому в квартирах промозгло и холодно. Ароматерапевты предлагают согреваться с помощью эфирных масел. Сторонники доказательной медицины с ними категорически не согласны.

Запахи способны оказывать согревающее действие — в этом уверены ароматерапевты. Они полагают, что тепло в дом принесут эфирные масла гвоздики, корицы, имбиря, мускатного ореха, кардамона и черного перца. Более того — по их мнению, эфиры обладают антисептическим, стимулирующим, обезболивающим, противовирусным и иммуномодулирующим действием.

«Существует много эфирных масел с разным воздействием на человека. Есть масла нейтральные, охлаждающие и согревающие. Согревающие эфирные масла окажут свое целебное воздействие, если вы замерзли», — говорит Инесса Климова, ароматерапевт Puressentiel.

Чтобы согреть дом, ароматерапевт советует смешать в небольшом флакончике 12 капель масла лимона, 8 капель черного перца, 2 капли мускатного ореха, 4 капли кардамона, 4 капли имбиря и 2 капли иланг-иланга. «Оставьте на несколько дней, чтобы ароматы смешались. Добавьте 1-2 капли в аромалампу и выпаривайте», — советует Инесса Климова.

Ароматерапевт также посоветовала смешивать согревающие эфирные масла с хвойными, например, с маслом можжевельника, пихты или сосны. По ее словам, такие коктейли значительно повышают защиту в период сезонных простуд.

Эфирные масла часто используют в бане и сауне. Поклонники горячих процедур обязательно приходят в баню со своим набором масел. Можжевельник, лимон и сандал – для выведения шлаков, бергамот, иланг-иланг и апельсин – для укрепления нервов, эвкалипт, ель и мята – для закаливания, роза, лимон и лаванда – для обновления кожи.

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Botavikos

«В горячем воздухе ароматические углеводороды действуют очень активно, проникая в организм через кожу (лимфатический путь), через нос (рефлекторно-ассоциативный путь), благотворно воздействуют на кожу, органы дыхания, иммунную и нервную системы», — говорит Гуреева Наталья, эвалюатор, эксперт марки Botavikos.

Сторонники доказательной медицины не склонны соглашаться с тем, что эфирные масла помогут согреться. По мнению неврологов, нам только кажется, что стало теплее.

«Запахи могут вызывать изменения в работе вегетативной нервной системы, которая, в частности, отвечает за тонус маленьких сосудов, то есть капилляров. Капилляры в коже могут расширяться, кровоток по ним – усиливаться, что ведет к тому, что кажется, что стало теплее: больше теплой крови протекает через кожу, и температурные рецепторы в коже ощущают, что температура повысилась», — объясняет врач-невролог, д.м.н. Алексей Котов.

Врачи предполагают, что использование для терапии эфирных масле применяется в восточной медицине — в этой системе считается, что каждый аромат имеет свою энергию. Например, имбирь, корица и перец – несут энергию тепла.

По словам Марии Саченко, врача-невролога больницы «РЖД-Медицина» Ростова-на- Дону, объяснить согревающий эффект этих эфирных масел действительно можно только с точки зрения восточной медицины — прямых научных доказательств у этой теории нет.

«При вдыхании молекулы аромата проникают в полость носа и стимулируют нервные окончания, в результате чего нервные импульсы направляются в лимбическую систему, в которой в зависимости от типа аромата могут быть вызваны различные эмоциональные реакции», — объясняет Мария Саченко.

Немаловажную роль в восприятии запахов и эффектов от них играют наши собственные ассоциации. По словам невролога, тут есть две теории.

«Для кого-то имбирь – это запах зимы, тепла и уюта, и поэтому он кажется «согревающим». Вторая теория – эти ароматы стимулируют циркуляцию жидкостей в организме, и за счет улучшения кровообращения достигается согревающий эффект», — объясняет Мария Саченко.

Согревающий эффект приписывают и духам. С наступлением холодов женские журналы предлагают выбирать ароматы, которые «согреют», «укутают» и «подарят тепло». По мнению специалистов, это не более, чем красивый маркетинг. На данный момент нет никаких комплексных и глобальных исследований, которые подтверждали бы или опровергали воздействие ароматических молекул на те или иные зоны человеческого мозга.

«Возможно, ароматерапия работает благодаря эффекту плацебо. В любом случае, чтобы претендовать на звание науки, ароматерапии предстоит накопить огромную базу клинических исследований. С точки зрения доказательной медицины, многовековые наблюдения не могут быть достаточным основанием, чтобы утверждать, что эфирное масло лаванды гарантированно успокаивает, а иланг-иланг влияет на половую систему», — заключает парфюмерный психолог Мила Кретова.

«Это бесовщина, — иронически заключает Любовь Берляская, эвалюатор и арт-директор по парфюмерии компании Brocard. – Ароматы могут давать лишь иллюзию тепла. Духи – это не батарея».

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