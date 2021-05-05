Русский шлейф Chanel №5, или Что связывает легендарные духи и Кольский полуостров

Духам Chanel №5 исполняется сто лет. 5 мая 1921 года парижский модельер Габриэль «Коко» Шанель, представляя в своем ателье на Рю Камбон новую коллекцию одежды, распылила в примерочных необыкновенный аромат, глубокий, бархатистый, цветочный — и в то же время морозно свежий. Так парижский высший свет познакомился с духами, которые она назвала своим именем. Подруга Габриэль Шанель, Мисиа Серт, позже сказала: «Это было все равно что вытянуть счастливый лотерейный билет». Chanel №5 были обречены на успех, хотя в широкую продажу поступили лишь через несколько лет, а первая партия составила всего 100 флаконов.

Реклама

Автором аромата был Эрнест Бо, парфюмер французского происхождения родом из России. Когда-то он создавал парфюмерные композиции для фабрики A. Rallet & Co., поставщика российского Императорского двора. В 1912 году, например, популярность получил придуманный им к столетию Бородинского сражения аромат «Bouquet de Napoleon» («Букет Наполеона»). Коко Шанель познакомилась с парфюмером в 1920 году, когда отдыхала на Лазурном берегу в компании своего возлюбленного, племянника русского императора Николая II великого князя Дмитрия Павловича.

close Wikimedia Commons

У Габриэль Шанель была идея выпустить именной аромат, который «пахнет как женщина, а не как роза». Эрнест Бо согласился исполнить это желание и представил ей ряд флаконов, пронумерованных числами от 1 до 5 и от 20 до 24. Она выбрала пятый, заявив: «Я представляю свои коллекции 5 мая, в пятый месяц года, так что давайте оставим номер, который он носит, и пусть он принесет ему удачу». Формула аромата, которая до сих пор хранится в секрете, содержала 80 натуральных и синтетических компонентов, а парфюмерная композиция выстраивалась из сочетания запахов майской розы, иланг-иланга, жасмина, ветивера, ириса, ванили — и все это было приправлено щедрой дозой альдегидов,

синтетического вещества, которое придает духам морозный запах чистоты и свежести.

В начале ХХ века модельеры и парфюмеры существовали раздельно — кутюрье не занимались выпуском духов. Женщины из высшего общества пользовались духами с ароматом отдельного цветка, а не сложными композициями из мускуса и жасмина. Но ни в том, ни в другом аспекте Chanel №5 не были первыми. К тому моменту модельер Поль Пуаре уже выпустил духи, которые назвал в честь своей дочери назвал Parfums de Rosine («Духи Розины»), а парфюмер Эме Герлен еще в 1889 году создал аромат Jicky, представлявший собой сложную композицию с нотами лаванды и цитрусовых, с синтетическим кумарином и другими компонентами.

Но вот флакон Chanel №5 — пузырек с притертой стеклянной пробкой, лаконичный, прямоугольный, напоминающий фляжку виски, — действительно был первым в своем роде после вычурных емкостей Lalique или Baccarat. Разливать в фирменные флаконы аромат Шанель начали в 1922 году, когда его запустили в производство. А до 1924 года Chanel №5 продавали только в парижском бутике и лишь избранным.

Сама Коко Шанель поняла, что придуманный Эрнестом Бо аромат действительно произведет революцию в парфюмерном мире, благодаря трюку. Чтобы отпраздновать создание духов, она пригласила нескольких друзей в ресторан в городе Грассе, парфюмерной столице Франции (и, пожалуй, всего мира). Во время обеда Коко Шанель внезапно разбрызгала вокруг новый аромат — и каждая женщина, которая проходила мимо, спрашивала, что это за запах.

«Это был момент, когда она поняла, что это будут революционные духи, — рассказывала историк культуры Тилар Маззео, автор книги «The Secret of Chanel No 5» («Секрет Chanel №5»), «Би-би-си». — Каждый, кто там был, вдыхал Chanel №5, и это заставляло его остановиться. Люди ощущали аромат, которого еще не было, это был исторический момент».

«Ароматы, так же, как и фильмы стоит рассматривать в контексте эпохи и их исторического значения. У Chanel №5 оно огромно, — объясняет «Газете.Ru» коллекционер и исследователь парфюмерии Галина Анни. — Эти духи послужили появлению целого класса цветочно-альдегидных ароматов, к которым относится, в частности, Arpege Lanvin 1927 года или созданные много позже и любимые советскими женщинами духи Madame Rochas и Climat Lancome. Революционный флакон также породил множество подражаний».

Чем должна была пахнуть современница Габриэль Шанель? Как полагает Тилар Маззео, ключевым был аромат чистоты, который давали альдегиды. Дело в том, что Габриэль Шанель, с 12 лет воспитывавшаяся в монастыре, а позже пользовавшаяся успехом у мужчин, была необычайно чистоплотной и не переносила запаха немытого тела. От нового аромата она ждала сочетания чувственности, которую несут ароматы жасмина и розы, и чистоты. «В альдегидах интересно, что некоторые из них пахнут мылом, — рассказывала Тилар Маззео «Би-би-си». — Так что она могла уравновесить в своей голове жизнь в монастыре и роскошную жизнь в качестве любовницы».

Для Эрнеста Бо запах альдегидов, которые в те времена парфюмеры использовали весьма осторожно, опасаясь слишком сильного аромата нового синтетического компонента, был воспоминанием о России. Точнее, о Кольском полуострове. В 1914 году после начала Первой мировой войны он отправился служить на север, а после революции в годы Гражданской войны оказался в рядах французских интервентов — в 1919 году Бо посещал лагерь военнопленных красноармейцев на острове Мудьюг в Белом море, близ Архангельска, и служил там переводчиком на допросах большевиков (в конце года он уехал во Францию).

Как писал в своих мемуарах 1965 года «Souvenirs et Parfums» («Воспоминания и духи») Константин Веригин, который долгое время был помощником парфюмера, в Chanel №5 Эрнест Эдуардович Бо пытался воссоздать аромат холодных рек озер Кольского полуострова посреди полярной ночи.

О них вспоминал и сам парфюмер в одной из лекций 1946 года, когда говорил, что за Полярным кругом «реки и озера источают ноту невероятной свежести».

Правда, есть предположение, что альдегиды парфюмер использовал еще в 1913 году при создании духов Bouquet de Catherine («Букет Екатерины»), которые не сохранились. Когда в 2007 году химическому анализу подвергли сделанные Эрнестом Бо после приезда из России духи Rallet № 1, близкие к «Букету Екатерины», оказалось, что там используется большое количество альдегидов, как и в Chanel №5.

За историей создания легендарного аромата следует долгая история его жизни. В 1924 году Коко Шанель договорилась с предпринимателями, владельцами фирмы Bourjois Пьером и Полом Вертхаймерами, о том, что они возьмут на себя производство и дистрибуцию Chanel №5, основав компанию Parfums Chanel, в которой модельеру принадлежало 10%.

В годы Второй мировой войны Габриэль Шанель попыталась взять контроль над компанией — она обратилась с письмом к оккупационным властям Франции, в котором говорилось, что братья Вертхаймеры, будучи евреями, должны отдать ей Parfums Chanel.

Однако оказалось, что заблаговременно уехавшие в США предприниматели переписали фирму на француза-христианина по имени Феликс Амьо. В 1947 году братья Вертхаймеры, получившие парфюмерный дом назад, пришли к соглашению с Габриэль Шанель — с тех пор она получала 2% от продаж духов имени себя по всему миру.

Эрнест Бо оставался креативным директором Parfums Chanel с 1924 по 1954 год. А созданный им аромат и до сих пор создается вечной классикой, который остается в числе самых продаваемых ароматов в мире, в том числе, и благодаря мощной маркетинговой стратегии.

«Всегда трудно поддерживать актуальность аромата в течение десятилетий, многие шедевры прошлого давно уже забыты, но маркетинг и реклама «пятерки» всегда были выдающимися, как и ее техническая поддержка, — говорит Галина Анни. — Парфюмеры Дома – Эрнест Бо, Анри Робер, Жак Польж, Оливье Польж — уделяли огромное внимание качеству ингредиентов и очень бережно вносили в формулу изменения, которые требовало время. Chanel №5 воспринимается сейчас как воплощение роскоши и элегантности, несмотря на довольно скромную цену в сравнении со многими модными брендами. А выпуск фланкера L'Eau №5 – хорошее движение в сторону молодежной аудитории».

Не стоит забывать и о том, кто рекламировал на протяжении ста лет Chanel №5. Первым лицом аромата стала сама Коко Шанель — она появилась на рекламном плакате в Harper's Bazaar в 1937 году. «Лицами» легендарных духов становились Катрин Денев, Кароль Буке, Николь Кидман, а в рекламе молодежного фланкера в 2016 году снялась Лили-Роуз Депп. Но все же самую незабываемую рекламу аромату сделала Мэрилин Монро, которая призналась в 1952 году, что ложась в постель, надевает только Chanel №5.