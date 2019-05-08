Власти внесли ясность в вопрос оформления «дома Зеленского» в Крыму

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В пресс-службе Госкомитета Крыма по государственной регистрации и кадастру заявили, что супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского не обращалась к крымским властям для оформления квартиры в поселке Ливадия по российским законам. Об этом сообщает ТАСС.

В Госкомрегистре подтвердили, что согласно декларации жена Зеленского с 2013 года владеет недвижимостью в Крыму.

«Но в российском правовом поле перерегистрация не производилась», — подчеркнули представители Госкомрегистра.

В пресс-службе комитета уточнили, что российские законы признают право собственности жены Зеленского на данную жилплощадь.

Ранее была раскрыта стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.