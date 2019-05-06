Раскрыта стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Риелторы рассказали, сколько будет стоить квартира в крымском доме избранного украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как выяснилось, купить квартиру в элитном доме, где владельцем одной из квартир является жена Зеленского, можно за 12 — 40 млн руб.
«Квартиры Зеленских в продаже нет», — добавил риелтор.
По словам соседа Зеленского, избранный президент не появлялся в купленной квартире около двух лет.
Ранее сообщалось, что жена Зеленского купила у олигарха пентхаус в Крыму за полцены.
Также в штабе Зеленского ответили на данные о покупке его женой пентхауса в Крыму.