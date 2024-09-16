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Российская армия станет второй по численности в мире

С 1 декабря численность военных в рядах армии России увеличится до 1,5 млн человек. Если до этого времени какая-либо другая страна не решит существенно нарастить ряды своих вооруженных сил, Россия займет второе место в мире по числу военных.

Сейчас РФ на третьем месте. Первый — Китай с 2 млн 35 тыс. военных, вторая — Индия (1 млн 455 тыс.).

Президент России Владимир Путин 16 сентября увеличил штатную численность ВС страны почти на 180 000 человек — до 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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