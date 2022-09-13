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Какие страны Европы приостановили выдачу туристических виз россиянам

Многие европейские страны временно приостановили выдачу шенгенских виз для россиян из-за военной операции на Украине и введенных в отношении России санкций. С 12 сентября между Россией и ЕС приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Стоимость визы выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что выдавать россиянам визы продолжают только Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (национальная виза, не шенген).

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы от российских туристов.

Латвия теперь позволяет оформить документы на въезд только на похороны близкого родственника.

Власти Финляндии сократили число выдаваемых россиянам виз и поменяли правила подачи заявлений туристическими агентствами.

МИД Эстонии призывал полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, однако в Еврокомиссии ответили, что это противоречит нормам ЕС. При этом страны могут в индивидуальном порядке принимать такое решение.

Какие страны Европы приостановили выдачу туристических виз россиянам — в инфографике «Газеты.Ru»
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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