13 сентября 2022, 14:36 Инфографика Какие страны Европы приостановили выдачу туристических виз россиянам

Многие европейские страны временно приостановили выдачу шенгенских виз для россиян из-за военной операции на Украине и введенных в отношении России санкций. С 12 сентября между Россией и ЕС приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Стоимость визы выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.



Ассоциация туроператоров России сообщила, что выдавать россиянам визы продолжают только Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (национальная виза, не шенген).



Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы от российских туристов.



Латвия теперь позволяет оформить документы на въезд только на похороны близкого родственника.



Власти Финляндии сократили число выдаваемых россиянам виз и поменяли правила подачи заявлений туристическими агентствами.



МИД Эстонии призывал полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, однако в Еврокомиссии ответили, что это противоречит нормам ЕС. При этом страны могут в индивидуальном порядке принимать такое решение.



Какие страны Европы приостановили выдачу туристических виз россиянам — в инфографике «Газеты.Ru»