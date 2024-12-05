05 декабря 2024, 21:33 Инфографика Бюджет–2025: сколько потратят на оборону и соцполитику

В России утвердили федеральный бюджет на 2025 год: документ одобрили Госдума и Совфед, а в начале декабря его подписал президент Владимир Путин. Прогнозируемые доходы бюджета составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,47 трлн рублей. Почти треть всех трат уйдет на оборону, также в числе основных расходных статей — социальная политика и национальная экономика. Из чего состоит российский бюджет на следующий год — в инфографике «Газеты.Ru».