Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Инфографика

Бюджет–2025: сколько потратят на оборону и соцполитику

В России утвердили федеральный бюджет на 2025 год: документ одобрили Госдума и Совфед, а в начале декабря его подписал президент Владимир Путин. Прогнозируемые доходы бюджета составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,47 трлн рублей. Почти треть всех трат уйдет на оборону, также в числе основных расходных статей — социальная политика и национальная экономика. Из чего состоит российский бюджет на следующий год — в инфографике «Газеты.Ru».
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Картина дня
«Всевышний их накажет». Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за чеченского подростка
СК показал кадры драк с участием подростка из Чечни после критики Кадырова
Генштаб Украины назвал напряженной обстановку на фронте. Военная операция, день 1016-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1016-й день
«Ни сотрудничества, ни безопасности». Лавров назвал ОБСЕ бесполезной организацией
Глава МИД России Лавров заявил, что ОБСЕ — бесполезная организация
В Удмуртии мужчина купил дом и устроил в нем нарколабораторию для производства мефедрона
Последняя часть Call of Duty станет бесплатной для всех желающих
СМИ сообщили о задержании мэра уральского Дегтярска
Хакеры на Украине взломали интернет-ТВ
Новости и материалы
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Санкции против Газпромбанка снизили турпоток из РФ в Турцию
Дорогой Samsung Galaxy S24 Ultra оказался хуже более дешевого «китайца»
Пилот «Формулы-1» заявил об угрозах со стороны соперника
Появилась информация о намерениях США свергнуть власть в РФ в 2017 году
Для популярной игры Silent Hill 2 выпустили бесплатную русскую озвучку
В МИД заявили об антироссийской истерии в Румынии
«Можно назвать отравой»: пульмонолог предупредил о риске развития рака из-за аромаингаляторов
В Испании заявили о возможном разделе Украины между странами Запада
В России представили семь дешевых телефонов Acer
На Западе раскрыли последствия отставки премьера Франции
В Петербурге водитель сломал полицейскому ноги, сбегая от него
Ученые создали алмазную батарею со сроком службы в тысячи лет
Ученые научили роботов быстро принимать правильные решения
Силуанов прокомментировал планы передать Украине доходы от активов РФ
Звезда «Сумерек» признался, что много лет врал в интервью
В сети появился дипфейк с участием астраханского губернатора
В Госдуме посоветовали не уповать на Трампа в вопросе Украины
Все новости
В ВСУ оценили идею снижения призывного возраста
«Хезболла» пообещала помочь Сирии в борьбе с террористами
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через доставку цветов
Глава МИД Германии ошиблась в оценке численности европейцев
Маск заявил, что только 1% госслужащих США реально приходит на работу
У Лии Ахеджаковой нашли дом за 100 млн рублей в Москве
«Это колоссальное зрелище». Что скрывается за стенами знаменитых «Крестов»
Силуанов рассказал, когда ситуация с рублем «будет в порядке»
Московский университет не будет увольнять преподавателя с розовыми волосами
Чем известен Адам Кадыров и за что он получил столько наград? Биография сына главы Чечени
Чем прославился сын Рамзана Кадырова Адам: награды и медали, скандалы
Что подарить на Новый год — 2025 родным и близким: оригинальные и универсальные варианты
Лучшие варианты новогодних подарков для семьи, близких и друзей
Рождество у католиков в 2024 году: когда отмечается, традиции и история праздника
Почему католики отмечают рождество в разные даты с православными
Иск на 5 млн, лапшичная и патриотизм. Как живет Ивлеева после «голой» вечеринки
Суд прекратил дело по иску кинокомпании Team Films к блогерше Ивлеевой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами