Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

РЖД показали первый модернизированный отечественными компонентами состав поезда «Сапсан»

Регулярное движение высокоскоростных поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой началось 15 лет назад. В честь этого события на Белорусском вокзале Москвы состоялась презентация обновленного поезда «Сапсан».

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, начальник Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Антон Петров, генеральный директор ООО «ВСМ-Сервис» Сергей Пономаренко и другие официальные лица.

Работы по обновлению интерьера поезда «Сапсан» были выполнены в условиях импортозамещения и с использованием компонентов, произведенных только отечественными предприятиями. ОАО «РЖД» с командой российских производителей создали новые решения, направленные на повышение комфорта пассажиров и безопасности движения поездов.

«За эти 15 лет проделана огромная работа по адаптации и эксплуатации электропоезда «Сапсан» на российской инфраструктуре и в российских климатических условиях. Этот опыт лег в основу нашей собственной инженерной школы, которая сейчас работает над созданием отечественного высокоскоростного поезда. Для нас принципиально важно, что в то время, когда мы занимаемся разработкой и производством нового поезда, мы формируем собственный навык очень качественной работы, в том числе и по интерьеру. При этом все изменения в дизайн и в конструкцию поезда, мы вносим, опираясь на мнение пассажиров», – сказал Иван Колесников.

Усовершенствованный интерьер поезда учитывает многочисленные пожелания пассажиров: заменена обивка и чехлы кресел, цветовое оформление салонов, произведена замена освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, в кресле каждого пассажира предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы.

Также в купе-переговорной вагона первого класса (конструктивно изолированное 4-местное помещение, расположенное за кабиной машиниста) установлены новый диван и стол со встроенной беспроводной зарядкой. В вагоне бизнес-класса установлены новые кресла с обивкой из натуральной кожи, розетками для USB зарядки, подстаканниками и держателями для мобильных устройств. Кроме того, организованы 2 купе-сьют (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками). В 10 вагоне (семейный класс) создана специальная игровая зона для досуга детей во время поездки, а в санитарной комнате 9 вагона установлен пеленальный столик. В вагоне-бистро появились новые обеденные столы с возможностью беспроводной зарядки мобильных устройств и обновлены барные стойки.

В первый рейс с пассажирами обновленный поезд отправится уже 23 декабря – из Санкт-Петербурга в Москву.

На данный момент на линии Санкт-Петербург – Москва работают 20 составов поездов «Сапсан», 5 из них прошли модернизацию до 2022 года, еще 4 (из третьей партии) были поставлены уже с обновленным интерьером.

На высокоскоростных поездах «Сапсан» внедряются самые передовые технологии, услуги и сервисы для пассажиров, например, заказ дополнительных услуг в информационно-развлекательной системе поезда или мобильном приложении «РЖД Медиа», фильмы с тифлокомментариями (для слабовидящих), увеличено количество мест для пассажиров с животными, подарки за каждую 15 и 50 поездку, а также подарки детям-пассажирам, если дата поездки выпадает на день рождения.

Картина дня
«Мяч на их стороне». Когда заблокируют WhatsApp?
Глава комитета Госдумы Боярский: нет информации о скорой блокировке WhatsApp
ФРГ поставила Украине танки и системы ПВО. Военная операция, день 1034-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1034-й день
Генпрокуратура призвала управление мусульман отменить фетву, разрешающее многоженство
Хуситы сообщили о нанесении ударов по военным целям в Израиле
Войско польское получит 96 самоходных гаубиц KRAB
Глава Ленобласти заявил, что Ленобласть не присоединится к Санкт-Петербургу
Российские банки заработали 140 млрд рублей на ослаблении рубля
Новости и материалы
В Роспотребнадзоре заявили, что последствия COVID-19 не изучены до конца
В Казахстане рассказали об отставке Черчесова
На Алтае гость сорвал чужие шторы и проломил поленом голову собутыльнику
Дочь Яна Цапника не взяли в театральный вуз из-за фамилии
Венгрия подозревает гражданина Украины в аварии с судами на Дунае
Российские ученые нашли общее между снежинками и кольцами Сатурна
Стало известно, зачем Трампу Панамский канал
Западный журналист рассказал о недовольстве Зеленского нежеланием Фицо уничтожать Словакию
СМИ сообщили об обстановке на границе Эстонии и России
Названа неожиданная опасность чая в пакетиках
Стало известно, о чем говорили Вучич и Лавров по телефону
90-летняя Наталья Фатеева пожаловалась на размер своей пенсии
Стало известно о приказе Нетаньяху атаковать объекты хуситов в Йемене
Советник главы ДНР рассказал о взятии ВСУ в клещи
Украинские ресурсы предупредили о пуске «Орешника»
На Украине предложили наказывать не желающих принудительно эвакуироваться
Зеленский захотел «убрать» Россию из Сирии
В Кремле рассказали, какие страны станут партнерами БРИКС с 1 января
Все новости
Несколько стран предложили провести встречу Путина и Трампа на своей территории
В проданных на российском рынке Skoda Rapid и Volkswagen Polo нашли серьезную опасность
«Пощечина Зеленскому». Визит премьера Словакии в Кремль вызвал скандал в Европе
Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи Фицо с Кремлем
В Госдуме заявили, что потери маркетплейсов из-за проверки возраста покупателей будут минимальными
В Ставрополье начальника электросетей уволили после утекшего в сеть видео с корпоратива
«Родилась мысль — «убью!» Экс-полковник МВД признался в убийстве журналиста спустя 20 лет
Полковник МВД в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максимова
«Никогда не была в обойме»: Наталье Фатеевой – 90
Чудо для Зеленского. Готовят ли ВСУ нападение на Белоруссию?
Госдеп призвал граждан США немедленно уехать из Белоруссии
Рождественский Сочельник: как его правильно провести и о каких запретах стоит помнить
Что такое Рождественский Сочельник и что можно и нельзя делать в этот день
Где купить елку на Новый год — 2025 в Москве: путеводитель по елочным базарам и магазинам
Елочные базары и магазины в Москве: адреса, цены, полезные советы
Фейерверки и салюты на Новый год 2025: где их можно и где нельзя запускать
Как применять пиротехнику в новогодние праздники в городе и за городом без нарушений и штрафов
«Угрожает отыграться». СВР обвинила Санду в подготовке военной операции в Приднестровье
Администрация Санду отвергла обвинения СВР в подготовке операции в Приднестровье
«Остановим трансгендерное безумие». Трамп заявил, что при нем в США будет только два пола
Трамп намерен утвердить госполитику, признающую только два пола
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами