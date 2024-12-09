На форуме «Кристалл роста» представят новые решения для роста российской экономики

17 декабря 2024 года в Общественной палате Российской Федерации впервые состоится форум «Кристалл роста: к русскому экономическому чуду». В центре внимания форума – новые решения для роста российской экономики, опережающего развития системообразующих отраслей и регионов, роста капитализации отечественных компаний. Организаторами форума выступают Фонд «Кристалл роста» и Общественная палата Российской Федерации.

В течение дня пройдут дискуссии и круглые столы по широкому спектру тем. Основной акцент будет сделан на презентацию новых решений, которые могут оказать действенное воздействие на динамику роста российской экономики. Это решения для инвестиционного роста российских регионов, по опережающему развитию инфраструктуры, по управлению стоимостью компаний и обеспечению роста капитализации российских предприятий, по организации партнерского финансирования проектов в России и другие проработанные предложения.

Пленарная сессия посвящена дискуссии о повышении стоимости российской экономики, преодолении вызовов экономического роста, формировании технологического лидерства и укреплении финансового суверенитета. Модератором сессии выступит Александр Галушка, Заместитель председателя Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда «Кристалл роста».

«В период с 1929 по 1955 годы, будучи в условиях еще более сильных, чем сегодня, санкций Запада экономика Российского государства увеличилась в 14 раз, стала первой в Европе и второй в мире, при этом среднегодовые темпы роста составили 13,8%, — отмечается в официальной презентации форума. — В стране за короткий срок с нуля созданы целые высокотехнологичные отрасли: авиационная, космическая, атомная, судостроительная и другие. Продолжительность жизни за этот период увеличилась на 26 лет, численность населения – на 46 миллионов человек, и это все с учетом самых губительных, трагичных, но победных лет Великой Отечественной Войны. Это русское экономическое чудо, превосходящее по своим масштабам китайское и сингапурское. Сегодня, находясь в эпицентре формирования нового миропорядка, Российская Федерация должна ответить на новые вызовы экономического роста, технологического лидерства и финансового суверенитета. Нашей стране нужно новое русское экономическое чудо».