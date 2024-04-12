На форуме «Открытые инновации» обсудили настоящее и будущее технологического развития России и мира

11 апреля в технопарке «Сколково» завершился Международный форум «Открытые инновации», который собрал более 4 тыс. участников. Повестка этого года — достижение технологического суверенитета. 48 сессий деловой программы были посвящены системным вопросам развития отечественного высокотеха, развитию культуры технологического предпринимательства и будущему отдельных отраслей.

Главными «героями», которые способны быстро доводить свои разработки до готового продукта и выводить их на рынок, участники Форума назвали малые технологические компании и стартапы. На выставке Open Innovations Expo экспоненты — поставщики технологических решений — продемонстрировали свои инновационные разработки. «Отрадно отметить, что на выставке представлены решения не только крупных, но и малых компаний. Это говорит о том, что вклад малых компаний в технологическое развитие России неустанно растет», — отметил председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Вовлечение частного инновационного бизнеса в периметр реализации дорожных карт правительства по ключевым направлениям высокотеха — первоочередная задача, которая обсуждалась на Форуме. Для этого необходимы действенные меры господдержки и эффективные инструменты финансирования, которые могут значительно ускорить развитие российских технологий как внутри страны, так и за рубежом. В частности, много внимания эксперты уделили перспективам развития рынка венчурных инвестиций, на котором наблюдается оживление активности.

При этом, по данным, представленным старшим вице-президентом, руководителем блока «Технологии» Сбербанка Андреем Белевцевым, 2023 год стал во всем мире годом развития так называемого генеративного ИИ — формы искусственного интеллекта, которая может создавать текст, изображения и разнообразный контент на основе данных, на которых выполняется обучение. IT-стартапы в этой области выросли в шесть раз: в них было инвестировано порядка $20 млрд.

На столичном инвестиционном рынке в минувшем году неожиданно в топ вырвались технологии, связанные с производством материальных объектов, устройств и механизмов: машиностроение, автоматизация процессов и другие сферы, где используются физические объекты для создания продуктов или услуг, рассказал на Форуме генеральный директор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев.

По словам председателя правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова, сегодня очень активно развиваются стартапы в области кибербезопасности, и эта тема особенно важна с точки зрения обеспечения технологического суверенитета.

Старший вице-президент по ИТ «Ростелекома» Кирилл Меньшов предложил посмотреть на инвестиции в инновации под другим углом, когда это не возможность заработать, а единственный шанс выжить. «Здесь и в зале много людей, которые приносят новые технологии. Но мы переживаем постоянно историю уходящих технологий. Люди перестают пользоваться классическим телефоном. Очевидно, люди перестают пользоваться цифровым телевидением… Мы не можем без инноваций и изменения технологического уклада. В этом смысле для нас инновации и новые продукты — это как дыхание», — отметил он.

О выживании, но уже всего человечества, говорил и председатель Национального комитета по кооперации министерства кооперации Индии Суреш Прабху. «Сейчас все ученые работают над искусственным интеллектом, развивают какие-то новые идеи. Но вообще-то они должны сконцентрироваться на самых важных секторах. У нас более 7,5 миллиарда человек на планете, а необходимо всех накормить и когда популяция вырастет. Вполне возможно, что не у всех людей будет доступ к хорошей пище», — отметил он.

Развитию новых технологий обработки и приготовления альтернативной еды посвятил свое выступление генеральный директор «Энтопротеина» Евгений Демидов, отметивший, что современное сельское хозяйство — это высокотехнологичная область, где активно применяются новейшие технологии: дроны, искусственный интеллект и биг-дата. И основной стимул этого развития — растущее население планеты: «Отсюда рождается ряд трендов на производство альтернативной пищи».

Сквозной темой Форума стало импортозамещение технологий в ключевых отраслях — нефтедобыче, водородной энергетике, химии, медицине, строительстве, АПК, аэрокосмической и транспортных отраслях. При этом отмечалось, что по некоторым направлениям речь идет не о замещении иностранных продуктов, а о создании собственных перспективных разработок, не имеющих аналогов в мире.

Участники Форума сошлись во мнении, что у России есть только один путь — инновационный, но все задействованные в процессе игроки — государство, наука и бизнес — должны выполнять свою роль. Научному сообществу следует ориентироваться на человекоцентричные технологии, которые решают конкретную проблему. При этом корпорации должны идти навстречу разработчикам и быстрее насыщать отрасль инвестициями, — только так у стартапов есть шанс выйти на рынок.

Директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева отметила, что вызов, с которым столкнулась страна в связи с уходом иностранных ИТ-компаний, стал стимулирующим фактором развития отечественной цифровой индустрии: «Освободился огромный рынок, появился спрос со стороны предприятий, и возникла реальная возможность развития российского индустриального ПО. Возникший спрос не только способствует замене продуктов ушедших вендоров нашим ПО, но и дает отечественной промышленности конкурентные преимущества, благодаря новым подходам к разработке».

Не менее важной задачей является развитие человеческого капитала — речь на Форуме шла о целевой подготовке «офицеров» цифровой трансформации, специалистов в области искусственного интеллекта, а также о развитии инженерных школ, которые исторически всегда были сильны в России.

«Мы учимся, работаем, любим, базируясь на тех врожденных программах, которые в нас заложены эволюцией: любопытство, стремление преодолеть препятствия, жажда свободы, забота о других людях, лидерство. Это же классно, и, в конце концов, мы так получаем мощный поток положительных эмоций, да и живем мы вообще-то для радости. Если у человека все это есть, все эти стремления, никакие нейросети ему не помешают получить новые знания и новые эмоции», — резюмировал профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин.

Форум «Открытые инновации» проводится с 2012 года и является одной из самых влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Организатор — Фонд «Сколково», соорганизатор – Правительство Москвы. Мероприятие проводится при поддержке ВЭБ.РФ. Генеральные партнеры: ПАО Сбербанк, Госкорпорация «Росатом», ПАО «Ростелеком» и ОАО «РЖД». Пресс-центр Форума - коммуникационная группа АГТ.