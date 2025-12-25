Константин Райкин рассказал, чем вдохновлялся его отец

В декабре выходит в свет автобиографическая книга народного артиста РФ, режиссера, педагога, художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина «Школа удивления. Дневник ученика». В большом интервью, опубликованном в новом зимнем номере журнала проекта «Сноб», художник рассказал о «райкинской породе» и знакомстве с великими артистами.

Также он поделился, чем вдохновлялся его отец — артист эстрады, театра и кино, театральный режиссер, сценарист, писатель-сатирик, народный артист СССР Аркадий Райкин.

«Конечно, он был гениальным артистом. <...> При этом он не «напитывался» от эстрады, его источники вдохновения были в классических видах искусства: в симфонической музыке, в живописи, в драматическом театре, даже в балете. И надо сказать, что его близкие люди, друзья в отношении той же симфонической музыки были очень эрудированны», — отметил Константин Райкин.

Героями зимнего номера журнала, помимо Райкина, стали Константин Хабенский, Лев Додин, Екатерина Крысанова, Эдуард Веркин, Анна Баснер.

До этого Райкин рассказал, что из-за реконструкции театр «Сатирикон» стал бездомным.

По его словам, реконструкция должна была продлиться полтора-два года, а затянулась на десять лет. Он обратил внимание, что ситуация с ремонтом осложнилась тем, что это не государственное, а инвестиционное строительство, и выразил надежду, что ответственные за культуру в стране люди смогут содействовать ускорению работ и помочь труппе вернуться домой.

Ранее актер Михаил Тройник рассказал, как его закалила школа Константина Райкина.