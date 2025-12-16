Райкин рассказал, что «Сатирикон» стал бездомным

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин рассказал, что из-за реконструкции театр стал бездомным. Его цитирует «Коммерсантъ».

«Неудобства, которые мы в старом здании испытывали, так как это бывший кинотеатр, ерунда по сравнению с проблемами, с которыми мы в итоге столкнулись»,— сказал он.

Худрук добавил, что реконструкция должна была продлиться полтора-два года, а затянулась на десять лет. Он отметил, что ситуация с ремонтом осложнилась тем, что это не государственное, а инвестиционное строительство, и выразил надежду, что ответственные за культуру в стране люди смогут содействовать ремонту и помочь труппе вернуться домой.

Отсутствие площадки Райкин назвал главным фактором, мешающим развитию театра. Это обстоятельство худрук считает разрушительным для театра.

«Мы почти тридцать лет жили в своем здании, получается, мы ехали на лайнере, и вдруг он по техническим причинам всех сбросил на плоты и шлюпки»,— говорит Райкин.

Несмотря на трудные обстоятельства, «Сатирикон» продолжает ставить спектакли и оставаться репертуарным театром, заключил худрук.

