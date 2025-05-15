Актер Михаил Тройник рассказал, как его закалила школа Константина Райкина

Актер Михаил Тройник в интервью «Пятому каналу» рассказал, что обучение в школе Константина Райкина помогло ему справиться с бешеным ритмом киноиндустрии, в котором постоянные съемки и плотный график — норма.

«Кино сейчас в России с сильным темпом развивается, это правда. Но я учился у Константина Райкина. Темп, который он задал для меня со школьной скамьи, является таким основополагающим», — отметил Тройник.

По его словам, за время учебы в школе-студии МХАТ курс поставил 13 дипломных спектаклей. Репетиции шли почти без выходных, дисциплина была строгой, нагрузки — запредельными.

Артист подчеркнул, что выносливость — такая же важная часть актерского ремесла, как и талант.

Недавно Тройник снялся в спортивной драме «Финал», события которой разворачиваются в 2012 году. По сюжету на Олимпийских играх в Лондоне сборная России по волейболу должна противостоять сборной Бразилии.

Ранее актер расстался с Юлией Пересильд и рассказал, как справляется с трудностями.