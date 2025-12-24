Лариса Долина после скандала собрала аншлаг в Москве

Народная артистка России Лариса Долина после скандала с продажей своей квартиры собрала аншлаг в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Певица выступила в одном из московских баров, вместимость зала в котором составляет 93 места.

В тот же день покупательница ее квартиры Полина Лурье была признана судом собственницей квартиры в Хамовниках, приобретенной у артистки за 112 миллионов рублей.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной. Право собственности осталось за Лурье. Дело о выселении передавшей злоумышленникам выручку от покупки артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до решения суда второй инстанции.

Ранее юрист рассказал, как будет проходить выселение Долиной из квартиры.