Прощание с актером Анатолием Лобоцким пройдет 25 декабря в Москве

Прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким пройдет в Театре имени Маяковского в Москве в четверг, 25 декабря, его похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«Прощание пройдет в театре 25 декабря с 9.00 мск. Его похоронят на Троекуровском кладбище », — сказали агентству.

О кончине артиста стало известно 20 декабря.

20 октября Telegram-канал Mash заявил, что 66-летний народный артист России Анатолий Лобоцкий обратился в больницу с жалобами на боли в груди. В начале 2024 года артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, однако болезнь вернулась и поразила и другие органы.

Анатолий Лобоцкий — супруг актрисы Юлии Рутберг. В сериале «Молодежка» он исполнил роль папы Саши Кострова, в фильме «Калашников» — полковника Глухова. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».

