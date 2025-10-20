Актер «Молодежки» раскрыл самочувствие на фоне слухов об опухоли

Актер Анатолий Лобоцкий заявил, что не комментирует сообщения о своем здоровье

Актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий рассказал в беседе с «Абзац», что с ним все нормально.

Лобоцкий отказался обсуждать слухи о якобы его опухоли. Он заявил, что не комментирует свое здоровье.

«Это моя жизнь, это мое здоровье», — отметил артист.

20 октября Telegram-канал Mash заявил, что 66-летний народный артист России Анатолий Лобоцкий обратился в больницу с жалобами на боли в груди. В начале 2024 года артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, однако болезнь вернулась и поразила и другие органы. По данным издания, сейчас он проходит курс лечения и остается под наблюдением специалистов.

Анатолий Лобоцкий — супруг актрисы Юлии Рутберг. В сериале «Молодежка» он исполнил роль папы Саши Кострова, в фильме «Калашников» — полковника Глухова. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».

