На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лепс объяснил, почему отложил свадьбу: «Дело не в деньгах»

Певец Григорий Лепс попросит у Путина разрешение провести свадьбу с Кибой
true
true
true
close
Aleksey Belkin/Global Look Press

Народный артист России Григорий Лепс опроверг слова невесты Авроры Кибы о переносе свадьбы из-за нехватки денег.

Лепс объяснил, что «дело не в деньгах», а в непростой ситуации в России.

«Деньги я найду, иногда они у меня водятся. Но атмосфера, грубо говоря, не располагает к тому, чтобы мы устраивали какие-то шикарные», — отметил артист.

Лепс рассказал, что собирается попросить разрешение у президента России Владимира Путина о проведении свадьбы. Если политик позволит, то торжество состоится. Артист подтвердил, что собирается пригласить на бракосочетание президента.

«Может и придет», — добавил певец.

В интервью Мариам Тилляевой Аврора Киба заявила, что отложила свадьбу с Григорием Лепсом из-за денег. Блогерша объяснила, что она и Лепс планируют дорогостоящую свадьбу, которую сейчас не могут позволить.

«Надо бы еще подкопить, потому в наши непростые времена гулять свадьбу на такое количество гостей — это не очень уважительно. Поэтому пока это событие откладывается, потому что у нас гостей под 700 человек. Не хотелось бы пренебрегать нашими культурными ценностями», — заявила девушка.

Ранее Лепс подорожал на миллион рублей перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами