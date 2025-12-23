У принца Эндрю отозвали лицензию на оружие

У британского принца Эндрю отозвали лицензию на оружие. Полицейские навестили 65-летнего брата короля Карла III в Королевской ложе в Виндзоре, пишет Metro.

Заядлый охотник, Эндрю больше не может пользоваться своей коллекцией дробовиков и винтовок.

«Это настоящий удар для него. Он будет находиться под строгим наблюдением», — сообщил знакомый с ситуацией источник.

Уточняется, что полицейские не конфисковали огнестрельное оружие, но выдвинули новые условия относительно того, как оно хранится и кто имеет к нему доступ.

30 октября Карл III лишил принца Эндрю всех титулов и почестей после скандала вокруг Джеффри Эпштейна, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх официально уведомил брата о необходимости отказаться от аренды особняка «Роял Лодж» и переехать в другое частное жилье.

Недавно сайт Минюста США опубликовал архив файлов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна. На одном из фото, предположительно, изображен Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лежащий на коленях у пяти человек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее с сайта минюста США удалили некоторые файлы по делу Эпштейна.