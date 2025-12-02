Карл III лишил своего младшего брата последних королевских титулов

Британский монарх Карл III лишил своего младшего брата, бывшего принца Эндрю, последних королевских титулов из-за скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает правительственный бюллетень The Gazette.

В соответствии с распоряжением короля, Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор перестал быть кавалером-компаньоном ордена Подвязки, а его имя вычеркнуто из реестра ордена. Кроме того, отменено производство брата монарха в рыцари Большого креста Королевского викторианского ордена.

23 ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титула принца из-за связей с Эпштейном, должен дать показания в палате представителей конгресса США.

30 октября стало известно, что Карл III лишил принца Эндрю всех титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх официально уведомил брата о необходимости отказаться от аренды особняка «Роял Лодж» и переехать в другое частное жилье. Давление на принца Эндрю связано с обвинениями в связях с Эпштейном.

Ранее британские СМИ рассказали о связи Эпштейна с Елизаветой II.