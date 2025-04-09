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Юлия Барановская захотела полететь в космос

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что мечтает полететь в космос
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Peopletalk/Алексей Родин, Денис Шумов

Телеведущая Юлия Барановская в беседе с mk.ru понадеялась когда-нибудь отправиться в космос.

Барановская уверила, что не шутит. Она считает, что все возможно.

«У меня дети молятся, чтоб на моем веку это случилось! Честно говоря, если б мне сейчас разрешили полететь, я б не раздумывала», — заявила телеведущая.

По данным издания, Барановской пообещали помочь пройти специальную предполетную подготовку. Телеведущая также поделилась впечатлениями от запуска ракеты «Союз МС-27» на Байконуре. Она призналась, что расплакалась во время ее отправки.

«Первый раз обрадовалась, когда сказали, что ребята вышли на орбиту, второй раз — когда пристыковались... Теперь можно выдохнуть! Это незабываемые впечатления, у меня слезы льются», — рассказала знаменитость.

Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в России поставят пьесу об Илоне Маске.

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