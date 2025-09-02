Барановская удивила футболкой «мой бывший – мой самый большой фанат»

Телеведущая Юлия Барановская пришла в футболке с надписью про бывшего возлюбленного на концерт Егора Крида. Фото образа она опубликовала в Telegram-канале.

Барановская посетила концерт в футболке «My ex is my biggest fan» (Мой бывший – мой самый большой фанат (перевод с английского. «Газета.Ru»). Поклонники, а также Telegram-канал «Светские крошки» предположил, что топ посвящен экс-супругу телеведущей – футболисту Андрею Аршавину. Знаменитость опровергла это.

Барановская объяснила, что пришла на концерт Егора Крида в его мерче.

«Даже не знаю, хорошо это или плохо, но бывший у меня не один. Но! Как говорится, иногда банан — это просто банан. На концерт Крида в одежде от Крида», — заявила телеведущая.

Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.

Ранее Юлия Барановская захотела полететь в космос.