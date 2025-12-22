На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олег Меньшиков раскрыл отношение к гороскопам

Актер Олег Меньшиков заявил, что верит в индивидуальные гороскопы
Актер и режиссер Олег Меньшиков рассказал в интервью Ляйсан Утяшевой, что верит в индивидуальные гороскопы.

Меньшиков уточнил, что ему лично такой гороскоп не делали.

«Мне кажется, что нумерология, астрология – это все имеет отношение к нашей жизни», — поделился артист.

В июле 2024-го певица Валерия выпустила трек «Таро» и рассказала о влиянии гороскопов на общение со знакомыми. Звезда призналась, что знакомые не верили в прочность ее союза с продюсером Иосифом Пригожиным из-за знаков зодиака. Валерия и Пригожин оба оказались овнами по гороскопу. По словам певицы, близкие заявляли, что такое сочетание очень тяжелое для отношений.

Валерия также уточнила, что не верит в предсказания, гадание и экстрасенсорику.

В октябре 2023-го певица Анита Цой призналась, что нанимает работников по гороскопу. Для артистки очень важен знак зодиака своих сотрудников.

Цой отметила, что ее супруг Сергей поддержал идею с гороскопами и помог в ее реализации. Артистка отметила, что супруг «с радостью все воспринимает». По словам звезды, с годами ее брак вышел на новый уровень.

Ранее Лерчек раскрыла дату родов.

