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Анита Цой подбирает работников по гороскопу

Певица Анита Цой рассказала, что нанимает работников по гороскопу

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Анита Цой призналась в беседе с «Пятым каналом», что нанимает работников по гороскопу.

По словам Цой, ей очень важен знак зодиака своих сотрудников.

«Я без этого никак не могу. Мы работаем с астропсихологом. Вся моя команда. И мы продолжаем точно так же», — поделилась звезда.

Цой отметила, что ее супруг Сергей поддержал идею с гороскопами и помог в ее реализации. Артистка отметила, что супруг «с радостью все воспринимает». По словам звезды, с годами ее брак вышел на новый уровень.

«Стриптиза больше нет. Но зато остались теплые, прекрасные, замечательные, чувственные отношения», — рассказала певица.

Анита Цой начала музыкальную карьеру в 1996 году. Она поступила на «Вокальное отделение» ГИТИСа и начала зарабатывать деньги для записи своего дебютного альбома. В 1997-м она выпустила свою первую пластинку «Полет». В 2021-м звезда удостоилась звания народной артистки России.

В октябре 2023 года Цой рассказала, что борется с апатией с помощью спорта. По словам артистки, с самого утра она дает себе «закал бодрости» походом в спортивный зал.

Ранее Анита Цой раскрыла свой вес.

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